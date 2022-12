Vox confirma su rechazo a los Presupuestos de la Junta por "despreciar" su mano tendida

Vox ha advertido al Gobierno andaluz de que votará en contra de los presupuestos autonómicos de 2023 si finalmente sólo se aceptan tres de las 512 enmiendas que han presentado a las cuentas, lo que supone un "desprecio" a la "mano tendida" de esta formación al Ejecutivo de Juanma Moreno. El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha señalado que a partir de ahora, “tenemos que obrar en consecuencia".

"Ya advertimos desde el principio de su presentación que no nos gustaban estos presupuestos, pero considerábamos que podían ser mejorados y que estábamos en el momento de sumar a través de las enmiendas”, ha señalado Gavira, quien ha lamentado que el Gobierno del PP no ha dado posibilidad "de corrección”. Según el portavoz de Vox, el "andalucismo de Moreno, la bandera, el 4 de diciembre, toda esta fanfarria que él quiere imponer a los andaluces no va a cambiar la realidad de esta tierra”, aunque ha vaticinado que, pese a todo, el PP se dará desde mañana "muchos abrazos y habrá muchos aplausos".

No obstante, se van a aprobar unos presupuestos que van a dejar a Andalucía "igual que siempre”, que no es otra cosa que "desilusionar a la gente que les vota” y poner en marcha "la maquina propagandística y publicitaria" para "menospreciar el trabajo que ha hecho Vox en Andalucía y hablará de las escasa calidad de las enmiendas que hemos presentado”.

Ha recordado que muchas de las enmiendas rechazadas "corresponden con acuerdos presupuestarios suscritos en la anterior legislatura y que no cumplieron, así como promesas realizadas por el propio Moreno Bonilla que ha incumplido”. Manuel Gavira ha indicado que Vox ha presentado enmiendas "de importante calado social" en materia de educación, de empleo, de los autónomos y vivienda, entre otras cuestiones "y que no van bien por mucho maquillaje político y mediático que utilicen".

“El PP ya tiene lo que quería, que eran los votos de los andaluces”, ha aseverado Gavira, quien ha vuelto a insistir que “más pronto que tarde, el paro, la pobreza, la exclusión social, los salarios, la atención sanitaria o la educación, se le va a volver en contra a este Gobierno y se le va a hacer la legislatura muy larga a Moreno Bonilla”.