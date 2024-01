Vox propone eliminar barreras arquitectónicas y un parque infantil en el barrio Plaza de Toros de Marbella

El Grupo Municipal Vox en Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha presentado una propuesta que se debatirá en el pleno del próximo viernes, 26 de enero, para "mejorar la calidad de vida de los residentes" en el barrio Plaza de Toros, en la que se plantea la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de un espacio de recreación infantil.

El portavoz del Vox en el Ayuntamiento marbellí, Eugenio Moltó, ha explicado en detalle la situación actual y la necesidad de estas mejoras. "Nuestro barrio Plaza de Toros, hogar de unas 2.000 personas, ha experimentado mejoras en los últimos años, pero aún enfrenta desafíos significativos", ha indicado.

Específicamente, los tres tramos de escaleras entre los edificios 'La Esperanza' representan, según ha considerado Moltó en un comunicado, "una barrera importante, dificultando la movilidad, especialmente para personas con movilidad reducida, padres con carritos de bebé y ancianos"."Desde hace más de una década, los vecinos han pedido la sustitución de estas escaleras por rampas accesibles, en línea con la legislación vigente sobre accesibilidad y no discriminación", ha manifestado el edil.

La propuesta de Vox incluye "la sustitución de los tres tramos de escaleras por rampas de acceso, facilitando la conexión entre las zonas norte y sur del barrio". Este cambio, ha destacado, "no sólo es una cuestión de comodidad, sino un derecho de nuestros ciudadanos a moverse libremente y sin obstáculos en su entorno".

Asimismo, ha ahondado, "hemos observado que proyectos similares se han implementado en otras áreas de Marbella con financiación de la Estrategia Edusi Marbella y fondos europeos regionales, pero esta necesidad en Plaza de Toros ha sido lamentablemente ignorada", ha afirmado Moltó.

Además de la mejora en la accesibilidad, la moción propone la construcción de un parque infantil en la plaza existente entre los edificios La Esperanza, ya que, según Moltó, "el barrio cuenta con una numerosa población infantil y, actualmente, sólo dispone del Parque del Agua"."Un nuevo parque en este espacio central fomentaría valores sociales importantes y habilidades esenciales en los niños, como la imaginación y la inteligencia emocional", ha apuntado, añadiendo que, además, "sería un lugar para promover la confianza, la autoestima y la socialización entre los más pequeños".

Moltó ha enfatizado la importancia de la cohesión social y el reconocimiento de las contribuciones significativas de los vecinos a la comunidad. Este proyecto, ha indicado, "no es sólo una mejora física, sino un paso hacia la construcción de una comunidad más inclusiva y unida"."Desde Vox estamos comprometidos con el bienestar de todos los ciudadanos de Marbella y, en particular, con aquellos en situaciones de vulnerabilidad", ha dicho, por lo que ha resaltado la importancia de la aprobación de esta iniciativa en el próximo pleno "no sólo para los vecinos del barrio, sino para todos los vecinos Marbella".