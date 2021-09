"Vox no puede apoyar ni un minuto más a un Gobierno que mantiene los chiringuitos"

–Su partido insiste en pedir el adelanto electoral en Andalucía, pero el Gobierno es estable, la economía muestra síntomas de recuperación y ya sabemos que el empresariado siempre exige estabilidad. No hay escándalos que lastren este Gobierno. ¿De verdad ve urgente adelantar los comicios?

–Por supuesto que sí. Ni este Parlamento representa la voluntad de los andaluces, ni este gobierno defiende sus intereses. No habrá estabilidad mientras Ciudadanos, un partido que no es de fiar, esté en el Ejecutivo. Y hablar de recuperación y estabilidad cuando tenemos a más del 20% de los andaluces en paro es una irresponsabilidad.

–¿Vox se siente engañado por el PP y Cs en Andalucía?

–Los primeros a los que han engañado son a sus propios votantes, que ven como este gobierno está desperdiciando una oportunidad histórica para desmantelar el régimen socialista. En 2018 los andaluces no votaron por un recambio, sin por una alternativa a las políticas socialistas. En este momento sólo Vox está dispuesto a ofrecer una alternativa real.

–¿Cuál es la medida más urgente para Vox que el Gobierno andaluz no ha tomado?

–Este Gobierno está renunciando a desmontar la estructura levantada por el PSOE en 40 años. Los chiringuitos socialistas están a un paso de convertirse en chiringuitos populares. Pero el problema no es solo lo que el Gobierno no hace, también las decisiones que toma en contra del interés de los andaluces, como meses de restricciones arbitrarias o su política de puertas abiertas a la inmigración ilegal. El Gobierno del Partido Popular es el mejor embajador del continuismo de las políticas de la izquierda.

–¿Manuel Gavira es el candidato idóneo para las próximas elecciones autonómicas o preparan algún revulsivo? ¿Es cierto que Macarena Olona se resiste a ser candidata en Andalucía?

–En Vox tenemos la suerte de tener a muchas personas preparadas y dispuestas a asumir las responsabilidades que sean necesarias para hacer crecer este proyecto al servicio de los españoles. En el momento oportuno se tomará la decisión que mejor responda a los intereses de Andalucía y España.

–Ante un previsible gobierno de coalición PP-Vox, ¿qué Consejería querría Vox a toda costa para aplicar sus políticas?

–Primero los andaluces deben manifestarse en las urnas y decidir a quién le dan la fuerza de gobierno. Lo importante no son las consejerías ni las personas, si no las políticas que se aplican para mejorar la vida de los andaluces.

–Se han realizado las auditorías de la denominada ‘administración paralela’, pero de momento no hay intención de tomar medidas de acuerdo con los resultados que han ofrecido. ¿Están ustedes conformes?

–Por supuesto que no. El Partido Popular ha estado en la oposición 37 años diciendo que iba a desmontar la administración paralela y ahora ha decidido heredarla y hacerla suya. El primer paso ha sido crear una nueva agencia con el apoyo de Podemos, Andalucía Trade, que se limita a unificar cuatro chiringuitos anteriores señalados por los auditores como un nido de ineficacias y despilfarro. Vox no puede apoyar ni un minuto más a un gobierno que mantiene los chiringuitos y los enchufados socialistas. El gobierno actual de la Junta se esconde tras auditorías e informes para, en el fondo, no cambiar nada.

"Queremos cerrar Canal Sur y destinar los 150 millones de euros que nos cuesta cada año a mejorar los servicios públicos y bajar los impuestos"

–¿No es hora de ofrecer un discurso firme y tranquilizador sobre la RTVA? Canal Sur está blindado en el Estatuto de Autonomía. ¿No es posible promover cambios en la RTVA sin necesidad de formular mensajes alarmistas sobre su futuro?

–Vox tiene un discurso muy firme y tranquilizador con respecto a las televisiones autonómicas. Queremos cerrar Canal Sur y destinar los 150 millones de euros que nos cuesta cada año a mejorar los servicios públicos y bajar los impuestos. Hasta que podamos reformar el Estatuto, queremos reducir Canal Sur a su mínima expresión como servicio de información pública, objetiva e imparcial. No sometido a los interés del gobierno de turno.

–Todo indica que el PP se quedará con la inmensa mayoría de votantes de Cs, un partido que agoniza. Ustedes quieren crecer y aproximarse a los 20 diputados para ser decisivos, ¿pero de qué sectores captará Vox los votos? ¿De descontentos con el PSOE quizás?

–Que le pregunten al PP donde están los votantes de Ciudadanos en Cataluña. No aspiramos a conseguir unos u otros votantes. Vox es un movimiento social y patriótico que plantea una alternativa al modelo del bipartidismo y las imposiciones del globalismo. Huimos de las etiquetas y aspiramos a representar a todos aquellos que, hayan votado lo que hayan votado en un pasado, quieren dejar a sus hijos una España más unida y un futuro mejor.

"Defendemos el fin de los estados autonómicos cumpliendo la ley y no dando golpes de estado"

-¿No es difícil afrontar con éxito elecciones autonómicas cuando no se cree en el Estado de las Autonomías?

-En absoluto. No creemos en el estado de las autonomías, pero sí en el cumplimiento de las leyes y el ordenamiento jurídico. Dicho esto, queremos superar un sistema que impide a un andaluz trabajar en muchas partes de España por las imposiciones lingüísticas, que derrocha su dinero y que ante emergencias y catástrofes como la pandemia ha resultado completamente ineficaz. Esto no significa renunciar a las peculiaridades y tradiciones de cada región, que enriquecen España. Defendemos el fin de los estados autonómicos cumpliendo la ley y no dando golpes de estado apoyados desde el gobierno de España. Para nosotros la igualdad en derechos y obligaciones de los españoles no es discutible.

–¿No convendría calmar la política nacional, frecuentemente crispada por episodios incluso de mala educación en el mismo Congreso de los Diputados? ¿No opina que estos rifirrafes perjudican a todos y se produce un alejamiento de los ciudadanos de la política en general?

–El problema es que, para muchos, la mera existencia de Vox supone una provocación. Vox no crispa, Vox incomoda a esa élite política y mediática que estaba muy cómoda repartiéndose privilegios sin oposición, dando la espalda a los españoles de a pie. Nosotros señalamos esos problemas y al sistema que los ha generado. Por eso pretenden demonizarnos, e incluso ilegalizarnos. Ya en 2015 los totalitarios apedrearon un acto Santiago Abascal aquí en Sevilla y cada día agreden a nuestros afiliados y simpatizantes.

"Muchos de esos socialistas que están cansados votarán a Vox en las próximas elecciones"

–¿Opina como muchos que en las próximas elecciones autonómicas andaluzas no se quedarán 600.000 socialistas de nuevo en su casa? ¿Cree que Juan Espadas tiene opciones?

–Más bien creo que la corruptela del señor Espadas colocando a su mujer a dedo abrirá los ojos a miles de socialistas. Opino que muchos de esos socialistas que están cansados de ver cómo se demoniza el mundo rural y sus tradiciones, cómo el dinero de sus impuestos se derrocha en chiringuitos, o cómo se fomenta la inmigración ilegal, votarán a Vox en las próximas elecciones como otros muchos lo hicieron ya en 2018. Estos falsos socialistas ya no engañan a nadie.

–Muchos ven con agrado el perfil institucional y moderado de Juan Manuel Moreno. ¿Sería cómodo para Vox ‘convivir’ con este PP en un hipotético Ejecutivo?

–Si las formas no van acompañadas de acciones que las respalden son solo apariencia. No aspiramos a complacer a los políticos ni a los tertulianos. Vox tiene el firme propósito de hacer una España mejor, quien esté dispuesto a acompañarnos en esta tarea será bienvenido. No creemos en la política de la hipocresía y la propaganda si no en la de los principios y los hechos.