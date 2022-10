Vox reabre el debate de ampliación de los regadíos de Doñana

Vox reabre el debate sobre los regadíos de Doñana en el Parlamento andaluz. La formación ha vuelto a registrar este jueves una Proposición de ley para la reordenación de las tierras de regadío de la zona del Condado de Huelva, la propuesta que en la legislatura anterior impulsó junto al PP y Ciudadanos y que había quedado aparcada al final de la legislatura tras generar una gran polémica. Los populares habían puesto el proyecto al ralentí, pero la formación de Santiago Abascal va a forzar el posicionamiento de PP y PSOE en una materia altamente conflictiva a solo unos meses de las elecciones municipales.

La iniciativa es casi idéntica a la presentada inicialmente en enero de 2022. La propuesta plantea una serie de modificaciones en el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana, la Ley Forestal y el Reglamento Forestal para calificar como suelos agrícolas regables unas 1.500 hectáreas (la proposición no las cuantifica) que quedaron fuera de esa calificación cuando se aprobó el plan de ordenación y "poner fin a una injusticia histórica". Un cambio de uso que afectaría a municipios de alta intensidad agrícola como Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte.

Según ha destacado el diputado de Vox por Huelva, Rafael Segovia, que se ha encargado de presentar la iniciativa, esta “solo se refiere y afecta ala ordenación territorial de la zona del Condado, ni afecta a obras hidráulicas, niafecta a los pozos, y tampoco va a facilitar que ningún agricultor coja agua de un pozoilegal”, pues como ha aseverado el diputado de VOX por Huelva, y los andalucesdeben saber, “la concesión de la calificación de suelo agrícola regable no conllevaimplícita la concesión de agua. Esto último corresponde a la ConfederaciónHidrográfica del Guadalquivir”.

Pero la aprobación de la ley sí que daría el derecho a los agricultores a solicitar ese agua en una zona que padece un grave problema de sobreexplotación de las aguas subterráneas que ha empeorado durante el ciclo de sequía actual, en el que se han secado las lagunas de Doñana (la última, la de Santa Olalla) y durante el que el número de aves censadas ha caído dramáticamente. La intención del Gobierno andaluz de autorizar ese incremento de la zona regable en un espacio ultraprotegido generó una fuerte polémica, con advertencias desde el Gobierno central (que amenaza con acudir al Tribunal Constitucional), la Unesco y la Comisión Europea, que ha avisado que la proposición de ley puede provocar una nueva denuncia contra España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en última instancia, sanciones monetarias. Sanciones que, ya avisó el Gobierno, se repercutirían a Andalucía, además del daño de imagen que supondrían para todo el país y en concreto para el sector agrícola de Huelva.

DE ahí el hincapié que hace Vox en remarcar que esta propuesta “no toca agua y quien diga que se va a esquilmar Doñana o no se ha leído la ley y no sabe lo que está diciendo, o, mucho peor, lo dice con mala intención”. Una idea en la que también insistía el PP de Huelva hace unas semanas, cuando se comprometió con los agricultores del Condado a modificar la ley para volver a tramitarla "lo antes posible". Ese antes posible fue matizado hace unos días por el portavoz del Gobierno andaluz al asegurar que no había prisas por hacerlo.

"No entendemos por qué en la anterior legislatura si había prisas para el PP y ahora no lo hay", tal y como aseguró el propio portavoz del Gobierno de Moreno este pasado martes. "Para Vox y para los agricultores sigue habiendo la misma urgencia", ha remarcado Segovia. "No estamos pretendiendo ser protagonistas de nada y estaremos encantados de que el partido que sustenta al Gobierno se sume a esta iniciativa que yapresentamos de manera conjunta en la anterior legislatura", ha apostillado el diputado.