Vox anuncia su abstención al presupuesto municipal 2024 y valora la negociación de remanentes

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha anunciado este jueves la abstención de su grupo en los presupuestos municipales para 2024, porque "han entrado casi en tiempo y forma y es necesario que se pongan en marcha, aunque no son los que haría Vox", al tiempo que ha valorado las negociaciones para "incluir en remanentes muchas mejoras en inversiones".

En una nota, la concejal ha expresado que espera que "todo vaya bien para ponerse en vigor en el primer trimestre", a la vez que ha aclarado que no es su intención "retrasar la puesta en marcha, porque sería un despropósito", dado que "si no se cumplen los plazos, no se puede aprobar lo que recoge".

Aún así, Badanelli ha anunciado que "el voto a favor es imposible, porque éste no sería el presupuesto que haría Vox, para empezar porque tiene un sesgo ideológico heredado de la izquierda que no se ha eliminado y tampoco se ha recortado el gasto superficial, que es perfectamente prescindible, que es lo que hubiera ayudado a bajar impuestos, cosa que tampoco han hecho".

La edil ha explicado que "no obstante se ha conseguido en la negociación con el gobierno una serie de hitos que son importantes para Córdoba", de modo que "es el motivo por el que desde Vox se da un voto de confianza", de ahí que se abstengan "para que en el presupuesto de 2025 se avance en cosas importantes para el grupo municipal, como es la eficiencia, el control del gasto y políticas sociales encaminadas a ayudar a las familias y a los que más lo necesitan", ha defendido.

Asimismo, ha elogiado que se ha negociado que "se incluya en remanentes a partir del segundo trimestre del año actuaciones concretas", como para el Polígono de Las Quemadas, con infraestructuras y arreglo de calles. Vox va a intentar que "el polígono sea un referente mundial, un polígono habitable donde se pueda ir dando un paseo, se pueda vivir y conciliar y puedan instalarse empresas que obtengan beneficios que a día de hoy se intentan conseguir, pero no se han logrado".

Al respecto, Badanelli ha explicado que "se va a impulsar la conexión con la autovía tan necesaria para la zona y se arreglará el paseo que une la Avenida de Libia con el polígono para que la gente pueda desplazarse andando o en patinete o en otros métodos que no sea el vehículo para que se descongestione la zona".

También, ha anunciado la portavoz que "se incluirá el arreglo de Ollerías", tras "años reclamando una mejora en esa calle en el acerado y en la calzada", de manera que "es el momento de presupuestar ese proyecto". Además, "se ha negociado el arreglo de la plaza Juan Barbudo que está en el barrio de Fátima frente al colegio Séneca, al demandar el arreglo de esta plaza, que además sufre una serie de problemas por una zona terriza anexa y va a haber una actuación profunda que garantice la seguridad de padres y niños y el bienestar de los vecinos", ha dicho."PRESUPUESTAR TODO LO APROBADO"

Entretanto, la edil ha aseverado que van a "trabajar a partir de enero para que todo aquello que se ha aprobado en mociones que presentó Vox durante el anterior mandato con compromiso presupuestario y que no se ha podido hacer se incluya en los remanentes en 2024".

En este caso, Badanelli ha subrayado que son "una oposición constructiva, siempre abiertos a la negociación y a apoyar cualquier cosa que sea buena para la ciudad".

Además, ha reiterado que su grupo se abstendrá, pero han negociado "cosas buenas para Córdoba y planteado de cara al presupuesto de 2025 que se trabaje en un plan estratégico de subvenciones solventes que refleje estratégicamente, más allá de la improvisación, lo que queremos hacer, eliminando aquellas innecesarias".

También, ha apoyado "un plan de inversión a cuatro años que recoja obras tan importantes como la mejora del parque de bomberos o del edificio de la Policía Local, todo con sus fechas de ejecución y que se cumpla". "El objetivo, que los cordobeses sepan cuándo estarán listos los proyectos sin que se eternicen y siempre se hable de lo mismo sin que se lleve a cabo", ha apostillado.