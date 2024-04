Vox exige en Vélez el restablecimiento de los límites máximos mensuales de las indemnizaciones a concejales

El portavoz del grupo municipal de Vox en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Javier Herreros, ha anunciado la próxima presentación ante el Ayuntamiento, de cara al pleno ordinario, de una moción urgente acerca del establecimiento de los límites máximos mensuales por el cobro de indemnizaciones de los concejales por la asistencia a los plenos y a las comisiones informativas.

En este sentido, a través de un comunicado, el edil ha explicado que se trata de "unos límites máximos mensuales que en septiembre del año pasado se eliminaron, lo que ha provocado una situación dantesca en la que algunos concejales cobran incluso más que el alcalde".

Herreros ha anunciado que de forma personal ha renunciado al sueldo de concejal; lo que, ha indicado, "que va a suponer para las arcas municipales un ahorro de más de 20.000 euros anuales". Así, ha detallado que se trata de una situación, la del concejal de Vox durante este periodo, "muy similar a la que tuvo el señor Jesús Lupiáñez --actual alcalde-- en el pasado mandato", en la que va a compatibilizar su actividad profesional con la actividad política.

No obstante, ha puntualizado que "no le quepa la menor duda a los vecinos que voy a trabajar sin descanso, con ese perfil combativo que tanto me caracteriza" y ha señalado que su objetivo es "evitar el despilfarro, minimizar el gasto público y hacer Vélez-Málaga cada día un poquito más grande"."Es por lo que voy a empezar por exigir al señor Lupiáñez que ponga un límite, que ponga freno al despilfarro en gasto político y que reestablezca el límite de lo que pueden cobrar los concejales", ha dicho.

Para el edil de Vox, "no es de recibo, ni de sentido común que se pueda cobrar sin límite". "Estoy seguro de que los vecinos estarán de acuerdo conmigo en que el gasto político debe tener un límite, es necesario ponerle freno a este despilfarro", ha finalizado.