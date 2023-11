Vox avisa que Sanz no aporta "números" del presupuesto y critica que intente que "se lo elabore" la oposición

En el marco de las reuniones celebradas por el Gobierno popular del Ayuntamiento de Sevilla con los grupos de oposición en busca de propuestas para las líneas generales del proyecto presupuestario de 2024, que se eleva a 1.031 millones de euros, con idea de presentarles la semana que viene el borrador "definitivo" del presupuesto, Vox ha avisado de que el Ejecutivo de José Luis Sanz no ha entregado "ningún documento que aporte números" concretos de las nuevas cuentas.

La portavoz Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha trasladado así al alcalde, José Luis Sanz, que el único documento puesto a disposición de su grupo sobre los presupuestos del Ayuntamiento para 2024 es "inasumible".

Peláez, que ha mantenido, junto a los portavoces adjuntos Gonzalo García de Polavieja y Fernando Rodríguez Galisteo, un primer encuentro con miembros del gobierno del PP sobre presupuestos, ha manifestado su perplejidad "por acudir a un encuentro en el que, previamente, no se nos ha entregado ningún documento que aporte números a la declaración de intenciones que nos facilitó el alcalde", con lo que "sin datos, resulta imposible pronunciarse en ningún sentido"."Resulta extremadamente complicado entender el proceder de este gobierno, que está haciendo las cosas al revés. No se puede pretender que en base a un documento de intenciones, los grupos de la oposición le elaboremos el presupuesto. El borrador sobre el que debemos trabajar lo debe presentar el gobierno, que para eso está", ha argumentado Peláez, razonando que su partido no puede "hacer propuestas sin conocer el fondo de los presupuestos; qué gastos hay comprometidos y las fuentes reales de ingresos previstos, toda vez que lo que se espera de los grupos municipales son enmiendas cuando se tengan todos los datos"."Llevamos esperando desde el 25 de septiembre la entrega del borrador del presupuesto, cuando el alcalde anunció públicamente que los grupos municipales contaríamos con ese avance del presupuesto en aquellas fechas. Dos meses después, se pretende que sea al revés, que nosotros aportemos propuestas para que, en un plazo de dos días, se nos comunique si se integran o no en el presupuesto. Un gobierno que se considere serio no puede ni debe hacer las cosas así", ha avisado, augurando que "de seguir así, el PP tendrá que cerrar un acuerdo con el PSOE, si es que no cuentan ya con un pacto"."Si este Ayuntamiento cuenta ya con las ordenanzas fiscales de los socialistas, tendremos que hacernos el cuerpo a que contaremos presupuestos socialistas", ha enfatizado Peláez.