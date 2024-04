Vox pide que se ponga fecha al centro de salud de Rincón de la Victoria y acusa al PP de hacer "promesas vacías"

El Grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha presentado una iniciativa orientada al control y fiscalización ante las recientes acciones del equipo de gobierno local (PP) en relación con el anuncio del nuevo centro de salud en el municipio. Así, el concejal de Vox, José Rodríguez, ha cuestionado la consistencia de las promesas de los 'populares' en lo que a la atención sanitaria en Rincón se refiere.

Rodríguez ha expresado su preocupación y al respecto ha manifestado que "una vez más, vemos cómo se utiliza el dinero de los contribuyentes para promocionar gestiones que deberían ser transparentes y directas". Esta declaración llega tras el anuncio de que el nuevo centro de salud tendrá un costo estimado de más de 11.5 millones de euros, con una inversión adicional para la dirección de obra.

En el marco de esa iniciativa, Vox ha registrado una serie de preguntas formales en el Ayuntamiento, con el objetivo de aclarar la fecha para la licitación de la construcción del nuevo centro de salud y si el alcalde tiene previstas más acciones promocionales que impliquen costes adicionales para el municipio."Como ya ocurrió en la campaña de las elecciones andaluzas, ha destacado el edil de Vox, que el alcalde encargó un cartel que costó casi 1.900 euros que pagó el Ayuntamiento para hacer una rueda de prensa, ahora con un proyecto que ha costado más de 150.000 euros, el alcalde vuelve a dar otra rueda de prensa como si fuese un logro del PP y no estuviese pagado por todos los ciudadanos del Rincón de la Victoria"."La gran pregunta, ha puntualizado, es cuándo se va a licitar el centro de Salud de Rincón de la Victoria". "Porque, ha explicado Rodríguez, se anunció conjuntamente con el de Nerja y en Nerja hace meses que salió la licitación pública"."Las cuestiones de salud de Rincón de la Victoria, ha lamentado el concejal de Vox, dejan mucho de desear pero Junta Andalucía y alcalde de la mano no paran de hacer anuncios de propuestas vacías que nunca se concretan en nada". Algo que, "desde Vox, vamos a continuar señalando desde todas las instituciones, exigiendo que los vecinos puedan recibir los servicios que necesitan y no simples promesas que sólo beneficia a los que posan para la foto", ha concluido Rodríguez.