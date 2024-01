Vox recuerda al PP que en noviembre ya advirtieron del "incremento de la delincuencia" en la capital

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Saco, ha recordado este martes al PP ante su moción que plantea al Pleno del jueves sobre la seguridad en la ciudad que en noviembre su grupo ya presentó una propuesta sobre "el incremento de la delincuencia" y se aprobó por mayoría, de modo que considera que "hubiera paliado este aumento si se hubiera llevado a cabo", por lo que no entienden la nueva iniciativa.

En una rueda de prensa, el edil ha criticado que "el Grupo Popular se intente chotear de la oposición y tomarle el pelo a los cordobeses con sus mociones", de ahí que haya calificado de "cínico el ejercicio del PP presentando para el Pleno una moción pidiendo una convocatoria extraordinaria de la Junta Local de Seguridad".

Al respecto, ha defendido que la moción de Vox "no era para echar balones fuera y dejar toda la responsabilidad a la Subdelegación de Gobierno, sino que pedía un análisis serio y riguroso de los tipos de delitos, lugares, franjas horarias, etc. aplicando el rigor que un asunto de esta importancia requiere".

Por otro lado, el concejal ha señalado que "sorprende que entre la horda de asesores, gerentes, personal de confianza o incluso personal que no goza de la confianza, pero que da votos, no haya nadie que sepa que las juntas locales de seguridad las convoca el alcalde como presidente de la misma que es, según señala el artículo 7 del reglamento que regula las juntas locales de seguridad, incluso cuando habla de las sesiones extraordinarias".

Además, Saco ha explicado que "en la moción presentada por el PP en la exposición de motivos hace un ejercicio de autocomplacencia que roza el onanismo político al contar todo lo que se ha avanzado en Córdoba en este tema bajo su mandato", pero "ellos mismos se dan un tiro en el pie" al "significar sus palabras que no basta con una política de grandes anuncios a bombo y platillo para luego llegar, en el mejor de los casos, al aprobado justito".

En este sentido, el edil ha cuestionado: "¿Por qué no dicen que Córdoba ha dejado de ser una ciudad segura?; ¿por qué no hablan de la inseguridad en barrios como Ciudad Jardín?, y ¿por qué pasan de puntillas por un tema tan importante y no llaman a las cosas por su nombre como hace Vox?".

Por eso, ha exigido al regidor, José María Bellido, "que deje de echar balones fuera, que ejerza de alcalde y convoque esa junta como presidente que es de la misma, tal y como se acordó en la moción presentada por Vox en noviembre", a la vez que "no tome el pelo a los cordobeses con estas iniciativas", ha apostillado.