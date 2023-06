Vox, a Juanma Moreno: "Usted es el líder del PSOE en Andalucía, aunque no tenga carné"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha advertido al PP que su partido entrará en todos los gobiernos donde pueda. No ocurrirá como en la primera legislatura de Juanma Moreno, cuando Vox se conformó con ser sólo un aliado parlamentario, sin consejeros. Gavira ha pronunciado un duro discurso contra el Gobierno de Juanma Moreno, a quien ha acusado de conformarse "con mejorar una mijita las cifras de la miseria". "Menos Blas Infante y menos políticas inútiles", ha espetado el portavoz de Vox. En Andalucía, y como consecuencia de la mayoría absoluta del PP, los dos partidos que comienzan a ser aliados en varias comunidades autónomas mantienen serias diferencias. Vox es concluyente. En su opinión, no ha habido cambio, porque el PP estaría llevando a cabo las mismas políticas que los socialistas: "El líder del partido socialista en Andalucía es usted señor Moreno, aunque no tenga el carné del PSOE". Gavira ha acusado, incluso, al presidente de la Junta de dar "cobijo a los enchufados socialistas".

"¿No se da cuenta, señor Moreno? -ha insistido Gavira- La alternativa que se pretende crear en España es para que no hagan falta los socialistas, y usted mantiene toda su legislación ideológica, en contra de lo que opina su partido a nivel nacional." El portavoz de Vox ha dado por hecho que habrá un Gobierno de coalición de su partido con el PP después de las elecciones generales del 23 de julio. "Quedan pocos días para echar a Sánchez, y no permita usted que Andalucía se quede detrás otra vez", le ha dicho al presidente, a quien le ha ofrecido sus 14 parlamentarios si coinciden en las políticas.

Vox negocia gobiernos de coalición con el PP en Baleares, Extremadura y Murcia, además de en Valencia, donde el acuerdo ya se ha alcanzado. Allí donde el voto de Vox sea necesario para elegir a un presidente del PP, exigirá la coalición. La advertencia de Manuel Gavira sirve para el ámbito autonómico, pero también para el nacional. Alberto Núñez Feijóo ya sabe, porque así lo ha reclamado antes Santiago Abascal, que un resultado victorioso pero insuficiente le obligará a nombrar ministros de su partido.

En su respuesta, Juanma Moreno la ha afeado a Vox "su demagogia y populismo". "Gobernar -le ha dicho a Gavira- es muy difícil, muy difícil, no es decir lo que la gente quiere escuchar, es decirle que sí a uno para decirle no a otros. Es expropiar terrenos, ¿usted sabe lo difícil que es expropiar? Ustedes, que hasta ahora no han tenido experiencia de gobernabilidad, no saben lo complejo que es".

Juanma Moreno ha acusado, tanto a Vox como a Pedro Sánchez, de dividir a la sociedad.