Vox ve la sede del Instituto Confucio en la Universidad de Sevilla como "entramado de un régimen totalitario"

Tras la reciente inauguración de la sede del Instituto Confucio en la Universidad de Sevilla, destinado según la institución académica a difundir el idioma y la cultura de China, mediante clases, conferencias y actividades de otra índole, como las gastronómicas; la diputada de Vox por la provincia, Reyes Romero, ha avisado de que dicha entidad no es una "organización neutral, sino un entramado de un régimen totalitario".

Ante el citado acto, en el que un miembro de la US y una persona egresada mostraron pancartas en contra de esta iniciativa, defendiendo el rector de la US los valores de "fraternidad" de la Universidad; Reyes Romero ha expuesto que "hay miembros de la comunidad universitaria de Sevilla que están alertando sobre la directísima vinculación del Instituto Confucio con la República Popular China, un régimen en el que no existen los más mínimos parámetros democráticos y donde los derechos humanos brillan por su ausencia".

La diputada resalta que "la proyección internacional del régimen se da en este tipo de instituciones, siempre al servicio de la propaganda del Partido Comunista Chino, incluyendo la penetración económica, comercial e incluso de espionaje", contando el Instituto Confucio con más de 600 sedes repartidas por todo el mundo, diez en universidades españolas.

Reyes Romero ha asegurado que "la actuación de esta institución china nunca ha estado exenta de polémica. Desde 2004, son varias las universidades, tales como McMaster y Sherbrook (Canadá), Lyon (Canadá) y Chicago (Estados Unidos), que han rescindido el contrato con dicha organización debido a graves irregularidades y en la Universidad de Braga (Portugal), hubo un caso flagrante de censura" con la supuesta retirada de materiales "contrarios a las regulaciones chinas"."En España, los Institutos Confucio ya operativos han protagonizado también incidentes de censura para con el personal contratado; propaganda del gobierno comunista que está directamente relacionada con la discriminación de ideas políticas y religiosas".

Así, la diputada ha registrado una serie de preguntas en el Congreso, en demanda de que el Gobierno central del PSOE y Sumar informe de "las condiciones concretas del funcionamiento del Instituto Confucio en la Universidad en Sevilla", institución que cuenta con su personalidad jurídica propia y sus órganos de gobierno; para esclarecer "quién asume los gastos del convenio, de quién van a depender las autoridades académicas y cuánto personal de nacionalidad china estará operativo".