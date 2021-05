Vox aprieta al Gobierno andaluz y se manifiesta frente a San Telmo

Vox ha convocado este domingo una concentración frente al palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, en lo que es toda una declaración de hostilidades contra el Ejecutivo que han estado apoyando hasta hace unas horas. El motivo del llamamiento es la defensa de la integridad de España, aunque lo que supone es una muestra de rechazo hacia el Gobierno de Juanma Moreno por acoger a 13 niños y adolescentes inmigrantes que se encuentran en Ceuta.

En el PP andaluz no dan crédito a la reacción de Vox. Aunque su portavoz, Manuel Gavira, había anunciado que rompería relaciones con el Gobierno si aceptaban a estos menores, la cifra es tan baja -son sólo 13 chavales- que no esperaban un portazo así. Se da la circunstancia, además, de que estos niños está regularizados, porque son parte de los que se encontraban en Ceuta antes de la crisis del Tarajal. La manifestación frente a la sede donde trabajan el presidente Juanma Moreno y el vicepresidente Juan Marín confirma que Vox no se va a detener en su ruptura con el PP.

Pero las consecuencias no son sólo estos posicionamientos públicos. Vox va a impedir que el Parlamento andaluz reforme de modo inmediato la ley de sanidad para blindar los perimetrajes de los municipios más afectados por la Covid. Ante el rechazo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha realizados sobre el cierre de Montefrío, el Gobierno andaluz ha querido modificar este ley y, para que fuese efectiva en estas semanas, había buscado el apoyo de todos los grupos de la Cámara para hacerlo por lectura única. No será así, de modo que la reforma no se aprobará en el pleno de la semana próxima.

A ese pleno va, además, la reforma fiscal de los impuestos cedidos a la Junta. Vox y el PP tienen firmados esta propuesta de proposición de ley, pero no Ciudadanos, que suscribió la misma con sus socios de Gobierno, pero no con Vox por apartarse de esta alianza en los días previos a las elecciones autonómicas de Madrid. Esto añade cierta incertidumbre a lo que es uno de las reformas de mayor calado del Gobierno andaluz, ya que Ciudadanos deberá votar la proposición de Vox y el PP, porque Vox no respaldará la otra.

La ruptura entre Vox y el PP se venía gestando desde que el partido de Abascal relevó a su anterior portavoz, Alejandro Hernández, por Manuel Gavira. El partido busca diferenciarse del discurso de los populares y, aparentemente, busca una crisis que lleve al adelanto electoral. Unas declaraciones de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, con las que mostraba su entusiasmo por recibir a los niños inmigrantes motivaron que le acusase de realizar un efecto llamada.

Rocío Ruiz, que es de Ciudadanos, recibió el apoyo del presidente Juanma Moreno y, posteriormente, se concretó que Andalucía recibirá a esos menores. Todas las comunidades autónomas, incluidas Madrid y Murcia, han aceptado el reparto de 200 inmigrantes procedentes de Ceuta.