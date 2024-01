Vox en Ayuntamiento de Estepona critica los "regalos de navidad disfrazados de subida de impuestos"

El portavoz de Vox en el municipio malagueño de Estepona, Manuel Aguilar, con motivo del inicio del año se ha referido a las recientes iniciativas, aprobadas por el equipo de gobierno en la localidad, y ha criticado la gestión del alcalde, José María García Urbano. Así, ha lamentado los "regalos de navidad disfrazados de subida de impuestos" que el regidor "hace a todos los vecinos" del citado municipio malagueño.

Al respecto, Aguilar ha señalado que "el alcalde de Estepona no tuvo suficiente el 5 de enero con subirse a la carroza de los Reyes Magos para repartir balones y caramelos a los vecinos", sino que "en su afán por regalar durante todas las navidades también nos ha regalado la subida del impuesto en construcciones, lo cual implicará una subida de la vivienda; la subida de las precios del Centro Deportivo José Ramón de la Morena, con lo cual aquellas personas que lo utilicen pues verán cómo se incrementa hasta un 14% su precio; y también la subida del canon de mejora del agua, que supondrá hasta 200 euros de incremento en el recibo del agua para todas las familias de Estepona al año".

Ha lamentado que son "200 euros al año más que llegaremos a pagar todos los vecinos de Estepona gracias al canon de mejora que se publicó la aprobación inicial, el pasado 29 de diciembre, en el Boletín Oficial de la provincia".

El portavoz municipal de Vox ha añadido en un comunicado que "otra prueba más, de aquellos regalos" del alcalde a Estepona "es que nos sigue regalando un caos circulatorio permanente, no se sabe por dónde entrar ni por dónde salir".

Para Aguilar, es una situación "fruto de una improvisación que es la que reina en las obras de infraestructuras en Estepona". "Ahora estamos pendientes de que se pueda hacer la obra de remodelación de la calle Terraza, con lo cual ya no sabemos por dónde salir".

También ha recordado que los vecinos de la calle de Los Reyes y la calle San Antonio "se encuentran absolutamente encerrados porque, ante cualquier emergencia, hablamos de ambulancia, bomberos, policía, o del momento en que tengan que hacer una obra, pues se van a encontrar sin poder acceder de ninguna forma motorizada a sus calles".

A su juicio, todo ello es "por la improvisación y el caos circulatorio en el que García Urbano está metiendo al pueblo de Estepona". En este punto, ha advertido de que "no puede ser que el pueblo esté absolutamente cortado al tráfico" y "no puede ser que aparques fuera y vayas paseando porque es donde vivimos todos y donde queremos seguir viviendo"."Quien no vive en Estepona, --ha indicado refiriéndose, entre otros, a García Urbano--, entiendo que no tenga esa necesidad, pero los que sí lo hacemos entendemos necesario que se tenga una política clara de cuál va a ser la infraestructura necesaria en el centro de Estepona". "Ahora mismo es un caos, una improvisación y sigue perjudicando a todos los vecinos de Estepona", ha concluido.