Virginia Pérez propone el reparto de cargos en función de los avales o de los votos

La actual presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ofrece al aspirante Juan Ávila, alcalde de Carmona, una integración basada en los votos que reciba el sábado cada candidatura, o en función de los avales recogidos por cada uno entre la militancia. El sábado se celebra la primera votación sobre los dos candidatos y la elección de los compromisarios que reunirán el sabado 27 en formato ya de congreso. Si un candidato vence mañana con un 15% más de sufragios que el otro, pasará en solitario ya al congreso y tendrá asegurada, por lo tanto, la elección.

Pérez rechaza la confección de una lista única con los puestos de la ejecutiva repartidos al 50% y una cúpula formada por la actual presidenta y Ávila como secretario general, que era el acuerdo impulsado por el PP andaluz a última hora del jueves.

El aparato regional trata de salvar la figura del presidente Moreno, que impulsó personalmente la candidatura de Ávila, para evitar que aparezca como derrotado en el congreso provincial. Juan Avila retiraría las denuncias puestas por sus afines para impugnar la convocatoria del congreso.

Ávila tiene el apoyo del PP andaluz, los cargos sevillanos del organigrama de la Junta y de un histórico como Javier Arenas (aunque éste no ha firmado aval ninguno). Pérez cuenta con el apoyo de Génova, tres ex presidentes provinciales y el ex alcalde Zoido. Virignia Pérez obtuvo el 82% de los avales válidos registrados.