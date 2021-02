Virginia Pérez saca adelante la convocatoria del congreso provincial del PP

Todo el esfuerzo contra la pandemia

Una corriente interna del partido, alentada por la secretaria general del PP andaluz, Loles López, intentó que no se registrara el quórum necesario para la celebración de la junta directiva provincial que aprobó finalmente y sin mayores problemas la convocatoria del congreso. Podían conectarse 211 miembros de la junta y lo hicierion casi 150 en el momento de la votación. De hecho, a las juntas directivas provinciales suelen acudir unos sesenta miembros en el mejor de los casos. Esta junta ha sido bendecida por Génova, que envió a la vicesecretaria nacional Ana Beltrán a intervenir en la sesión. Participaron el ex alcalde Zoido, hoy europarlamentario, y la mayoría de los alcaldes de la provincia que tiene el PP. El aparato regional no era partidario de la celebración de congresos provinciales por la vía telemática y sin unidad. San Telmo desea que todos los esfuerzos se centren en la lucha contra la pandemia. Por eso, Loles Vázquez intentó sin éxito la desconvocatoria de la junta provincial, que se celebró sinmás incidencias que la ausencia de una figura histórica del PP como Javier Arenas; así como las de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo; el portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, o el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez.