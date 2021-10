Vilaplana procesa al conseguidor Juan Lanzas por las ayudas de 6 millones a Yogures Andaluces

El magistrado, asimismo, pone de manifiesto que las subvenciones se concedieron “sin análisis económico alguno realizado por la Junta que pusiera de manifiesto si estas ayudas , en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario (especialmente en lo que se refiere a que el grupo empresarial no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a las obligaciones asumidas por la Junta)”. El juez apunta que “tampoco hubo control administrativo ni fiscalización a través del Gabinete Jurídico de la Junta o de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo”.

El magistrado relata además que, “para dar ficticia cobertura legal a estas dádivas”, este ex dirigente sindical “utilizó “testaferros” y creó y controló, con ayuda de terceras personas , un entramado societario y mercantil para encubrir el origen ilícito de los fondos así como su real destinatario y reintroducir en el circuito financiero -y en el sistema económico legal- las ganancias obtenidas, empleando para ello además, en muchas ocasiones, facturación ficticia que no respondía a una legítima entrega de bienes o a una efectiva prestación de servicios”.

El instructor destaca “el especial papel” que este ex dirigente sindical habría tenido en el caso ERE, pues “habría venido prestando servicios de mediación al objeto de posibilitar el gracioso otorgamiento de ayudas públicas y la suscripción de pólizas de renta colectiva financiadas injustificada y discrecionalmente por la Consejería de Empleo con motivo de prejubilaciones laborales en el marco de procesos de reestructuración empresarial, obteniendo por ello elevadas “gratificaciones” -por su labor como “conseguidor”- procedentes de las sobrecomisiones (superiores en algunos casos a un 150% de la media del mercado) que, a su vez, venían a cobrar los mediadores, como los del Grupo Vitalia; colaborando asimismo en la inclusión como beneficiarios de las pólizas de personas afines (los denominados “intrusos”)”.

Así, y con el objetivo de “obtener su propósito de obtener fondos con los que financiar el reajuste de la plantilla de trabajadores de Yogan”, los tres directivos de la empresa “se habrían valido de la intervención” del cuarto investigado, Juan Lanzas, quien, “prevaliéndose de su posición como secretario general de la Federación Agroalimentaria de UGT durante el periodo comprendido entre el año 1997 al año 2002 y como intermediario en la consultora de previsión social Vitalia, fomentó activamente la concesión y pago, a sabiendas de su ilicitud, de las ayudas referidas , realizando a tal efecto gestiones con los responsables de la Consejería de Empleo” y en particular con Francisco Javier Guerrero, el ex alto cargo ya fallecido.

Los investigados son el ex dirigente del sindicato UGT y conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández, que en el momento de los hechos ocupaba el cargo de secretario general de la Federación Agroalimentaria del sindicato; el director general y el director de Recursos Humanos de Yogan, y el consejero delegado de Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. (Capsa Food, que es la denominación actual de Yogures Andaluces). Asimismo, el instructor acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, en calidad de responsables civiles subsidiarias, contra las entidades Yogures Andaluces (actualmente Capsa Food), Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), UGT y UGT-A.

Exlcuye a los ex consejeros Viera y Fernández

En relación con esta investigación, el instructor explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos contra los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero -ya fallecido-, pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta”.

De esta forma, continúa Vilaplana, se sigue el criterio “a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia en sendos autos de 11 de enero y 3 de abril de 2019, resoluciones que confirman la exclusión en esta causa de los dos exconsejeros mencionados.