Velasco avanza una ralentización de la economía con un repunte al final del año

Entonces, en lugar de con un crecimiento en torno al 2,1-2,2%, la economía andaluza podría "acabar el año con uno inferior al 2%", según avisa Velasco, quien no obstante espera "que el escenario no sea el más negativo, sino más bien intermedio" y que se generalice una recuperación en el último tramo de 2019.

En esa línea, Velasco asevera que, "objetivamente, no tenemos datos económicos" para esperar que se pueda iniciar de forma inminente "una crisis de la magnitud y la duración de la que comenzó en 2008" y se prolongó "hasta el primer trimestre de 2013", si bien también reconoce que "si la economía alemana no recobra el pulso", si la salida del Reino Unido de la UE "es dura" y "si Estados Unidos y China no logran ponerse de acuerdo en términos comerciales, esto va a seguir afectando negativamente al crecimiento".

Vigor en el empleo sólo si la economía recobra el pulso

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, también comenta en su entrevista la promesa electoral de crear 600.000 empleos en Andalucía durante la legislatura. El consejero indicar al respecto que "hacer predicciones macroeconómicas es un ejercicio muy arriesgado y muy difícil", porque "estás continuamente sometido al error en las previsiones". No obstante, Velasco añade que los errores en las previsiones que pueden cometer los economistas "no son mayores que las que comenten los meteorólogos para las próximos días, que son matemáticos y físicos, usando los ordenadores más potentes del mundo". En todo caso, el consejero cree que, "si se mantiene este ritmo de crecimiento de empleo" y si la economía recobra "vigor en la última parte del año, se va a crear un volumen de empleo muy elevado". "No me atrevería a dar una cifra exacta por la incertidumbre que hay, pero globalmente va a ser sin duda positivo", señala.