Toni Valero advierte a Teresa Rodríguez que Adelante será "una marca blanca" si no están Podemos e IU

"Si IU y Podemos están será Adelante, si no sera una marca blanca de otra cosa". Así de tajante se ha mostrado el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, sobre la posibilidad de que la nueva dirección de Podemos no apuesta por Adelante Andalucía como modelo de confluencia. La coalición, que sigue funcionando en el Parlamento, pero no se ha desarrollado a nivel orgánico y ahora su futuro está en duda, al menos, en su configuración original.

El líder andaluz de IU ha garantizado en una comparecencia que la confluencia entre Podemos e IU es "irreversible", sin mencionar a Rodríguez y sus afines. De los 17 diputados que Adelante tiene en el Parlamento, 10 forman parte del equipo de Rodríguez y siete estaban en las listas por parte de IU. Valero ha asegurado que el funcionamiento del grupo no se ha resentido, pero la situación podría cambiar con el cambio de poder orgánico en Podemos, previsto para el 19 de junio.

Entonces se conocerá el resultado de la III Asamblea Andaluza de Podemos y Rodríguez dejará de ser la líder del partido morado en Andalucía tras cinco años al frente. Pasará a liderar, como ya hacía, Anticapitalistas, pero ahora como partido independiente de Podemos y que forma parte de Adelante. Fue la propia Rodríguez -con el apoyo de los andalucistas- quien dio entrada a la formación al grupo motor de la confluencia, que hace las veces de direccion orgánica.

¿Qué papel tendrá aquí la nueva dirección de Podemos? Está por ver, ya que la candidata con más posibilidades, Martina Velarde, no ha sido muy clara con su posición. La diputada de Unidas Podemos en Córdoba encabeza la candidatura cercana a Pablo Iglesias y en sus primeras declaraciones ha apostado por la unidad de la izquierda, pero ha eludido pronunciarse claramente sobre Adelante. "Por la trayectoria que tiene es una persona que va a remar por la unidad", ha dicho este martes Toni Valero al respecto.

El dirigente izquierdista se ha mostrado seguro de que Velarde es "un factor beneficioso" para que haya unidad "entre IU, Podemos y toda la izquierda alternativa". A pesar de estas manifestaciones, parece complicada la convivencia entre IU, la nueva dirección de Podemos y Teresa Rodríguez y sus afines.