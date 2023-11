Valencia pide con el sí de PP, PSOE y Compromís y el no de Vox que los Gay Games sean de interés excepcional

Los 'populares' aseguran el evento y presupuesto mientras que sus socios dicen que "no tiene repercusión" y que supone "discriminación"

El Ayuntamiento de València pedirá al Gobierno central que declare los Gay Games, el evento deportivo que se desarrollará en esta ciudad en 2026, como acontecimiento de interés público excepcional. Así se ha decidido este martes en el pleno ordinario de noviembre celebrado en este consistorio y a partir del acuerdo adoptado en este sentido por el PP, en el gobierno junto a Vox, y los dos partidos de la oposición, Compromís y PSPV.

En el debate y votación de este punto del orden del día el ejecutivo local que preside la 'popular' María José Catalá se ha dividido, dado que el PP ha respaldado esta cita deportiva y ha asegurado presupuesto para su desarrollo mientras que el portavoz de Vox, Juanma Badenas, la ha rechazado y ha considerado que "no tiene ningún tipo de repercusión" y que "no se ajustan al ordenamiento español" porque "conlleva una discriminación positiva frente a quienes tienen una tendencia sexual no homosexual".

Está previsto que los Gay Games se celebren en València en junio de 2026 y durante diez días con más de 37 deportes y 20 eventos culturales repartidos por los barrios y los distritos de la capital valenciana. Para esta cita deportiva se esperan la llegada a la ciudad de entre 13.000 y 15.000 deportistas y cerca de 100.000 visitantes. Se estima que esta convocatoria tenga un impacto turístico que superará los 100 millones de euros.

La declaración de esta competición como acontecimiento de interés público excepcional fomentaría la colaboración privada porque proporcionaría incentivos fiscales a las empresas valencianas que participasen, ha precisado el consistorio.

El Ayuntamiento ha detallado también que los Gay Games son "una de las competiciones deportivas y culturales más importantes del mundo" que se celebran cada cuatro años desde 1982 y que "reúnen a deportistas y aficionados alrededor de principios como la diversidad, la participación, la inclusión y la superación personal". Igualmente, ha concretado que estos juegos "están abiertos a la participación de cualquier persona independientemente de su sexo, raza, origen étnico, discapacidad, orientación sexual o religión".

La celebración de los Gay Games ha llegado al pleno del consistorio valenciano al abordar la propuesta para solicitar a la administración central su consideración como acontecimiento de interés público excepcional para los años 2024, 2025 y 2026. Además de salir adelante esa petición, en el pleno se ha aprobado solicitar que se les dote de una partida específica para la promoción y el desarrollo de esta competición en los Presupuestos Generales del Estado de los citados años.

Badenas ha añadido que "quienes verdaderamente se enriquecen" de los Gay Games "no son los ciudadanos sino la organización, sacando provecho de la tendencia sexual de las personas", tras lo que ha defendido que València trate de "conseguir que se realicen unos verdaderos juegos, con interés verdadero económico y deportivo". Ha considerado de nuevo que si son un evento para todos su "denominación no es adecuada", ya que "no deberán ser Gay Games sino solo Games"."COMPROMISO FUERTE"

Desde la otra parte del ejecutivo municipal, la concejala de Deportes e Igualdad, Rocío Gil (PP), ha afirmado que es "una buena noticia" abordar en el pleno este asunto porque "demuestra un compromiso fuerte" con este acontecimiento deportivo. Asimismo, ha dicho que este se plasma con la propuesta de creación de un comité organizador del evento en el que se ha integrado a la Fundación València Diversitat.

Gil ha manifestado que cuando se constituya ese comité organizador "se dotará de presupuesto". "Entendemos que el colectivo lo tiene que organizar con apoyo de las administraciones. Y esa es nuestra función. Entendemos que esto va a dejar un legado deportivo y social en la ciudad", ha remarcado.

La titular de Deportes e Igualdad ha anunciado también que la Federación Internacional de los Gay Games visitará València los días 24 y 25 de noviembre. "Creemos en el proyecto", ha añadido Rocío Gil, que ha resaltado el "legado" que dejará este evento para la ciudad."HITO HISTÓRICO EN DERECHOS"

Desde la oposición, el edil socialista Javier Mateo, exconcejal de Deportes, ha resaltado el "arduo trabajo" hecho "desde la Fundación Deportiva Municipal, Visit València y la Fundación València Diversitat para que se celebren los Gay Games en la ciudad", al tiempo que ha indicado que esto será"un gran evento y un hito histórico"."Es una acción que va en la línea de los compromisos marcados, como obtener la excepcionalidad de evento de interés", ha añadido Mateo, que ha criticado que únicamente puedan interesar "los derechos sociales si van acompañados de cartera" y ha pedido que los lideren "las entidades y no el Ayuntamiento". "Debería ser un hito histórico en derechos más allá del carácter económico", ha precisado.

Por parte de Compromís, Lucía Beamud, exedil de Igualdad, ha señalado que a su grupo le preocupa "que no se tome en serio este evento, que pone en el mapa de las cosas buenas a València y que profundiza en la igualdad de trato". Ha resaltado el "reconocimiento" de la ciudad "por las políticas en igualdad y el trabajo de las entidades sociales, que han demostrado día a día la defensa de los derechos de las personas por encima de todo"."Esto, junto al trabajo del anterior gobierno --Compromís y PSPV-- ha hecho posible que València sea la capital de celebración de los Gay Games 2026", ha apuntado, al tiempo que ha destacado que "por ello, es necesario darle la importancia que tiene y reconocer el legado histórico de las entidades y trabajar de verdad por la igualdad de trato, dejando que el evento lo lidere el colectivo".