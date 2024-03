VÍDEO: Gobierno impulsará este año proyectos de estabilización de playas y la parte marítima de Baños del Carmen

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que el Ejecutivo central impulsará este año en municipios de la provincia proyectos de estabilización de las playas a medio y largo plazo, similares al ya realizado en Benalmádena; así como el relativo a la parte marítima de los Baños del Carmen, que se encuentra en fase de adaptación.

En una entrevista con Europa Press, Salas ha indicado que en tema de playas hay dos "importantes" inversiones, en la zona oriental de Málaga de un millón de euros y en la zona occidental de 1,6 millones de euros; "en ambos proyectos que son de mejora de playas siempre vamos a actuar para que las playas en Semana Santa y en verano estén en perfecto estado".

Pero ha señalado que aparte de esto, "seguimos con los proyectos de estabilización a medio y largo plazo", señalando que tras ejecutar el año pasado el de Benalmádena, "estamos esperando que acabe la Declaración de Impacto Ambiental de Marbella y San Pedro para empezar la ejecución de los mismos, y, posteriormente, vendrían ya los de Torrox y Mijas, que también estamos en ello realizando o trabajando para la declaración de impacto ambiental".

Con todo esto, ha dicho, "las principales playas de la provincia se quedarían estabilizadas a medio o largo plazo y creemos que es muy importante para una provincia que vive de las playas". "Este Gobierno lo afrontó y ningún gobierno anterior ha afrontado esas obras de ese calado y esa estabilización a medio o largo plazo", ha manifestado, apuntando que son "trabajos muy lentos que requieren muchos estudios, muchos trámites administrativos".

En cuanto a la parte marítima de la actuación en los Baños del Carmen, ha asegurado que tras salir la declaración de impacto ambiental "ahora lo que se está haciendo es rehacer el proyecto con las indicaciones de impacto ambiental que había que reformar en el proyecto inicial". Una vez terminado este trámite "en los próximos meses podrá salir a licitación y a partir de ahí empezar la obra"."Con lo que creo que este año la parte marítima al menos va a tener un impulso importante y ya se va a ver el movimiento", ha afirmado Salas, quien ha recordado que las actuaciones previstas son una ampliación de la playa y la protección de la misma "para que no se vuelva a perder por lo cual tendríamos ahí un entorno muy bonito". Ha lamentado que la parte terrestre vaya con más retraso.

OTROS PROYECTOS

Respecto a la torre del puerto, Salas ha dicho, tras conocerse que se ha presentado un contencioso-administrativo, que eso "va a retrasar todo porque hasta que no tenga ningún tipo de corta pisa legal el Consejo de Ministros no va a llegar a él" y ha recordado que este proyecto se presentó en un momento "de grave crisis económica del puerto porque era la época en que el Gobierno de Mariano Rajoy no invertía en las administraciones y, al igual que asfixió a la Junta de Andalucía, asfixió a los puertos del Estado".

Pero ha asegurado que "afortunadamente este Gobierno invierte en puertos, hemos invertido las cifras importantes en esta legislatura y eso hace que el puerto de Málaga rinda resultados beneficiosos y satisfactorios", por lo que ha considerado que "la excusa de la torre del puerto, que era la utilidad para mantener la actividad, ya no existe".

Ha señalado que "una vez que llegue al Consejo de Ministros había que valorar todo eso y si realmente la torre del puerto es de interés general para los malagueños", aunque ha apuntado que hay que tener en cuenta que "perderíamos la farola como faro referente de Málaga y el impacto paisajístico".

Cuestionado por otro proyecto en marcha, la biblioteca pública del Estado, para la que se ha aprobado recientemente el modificado del proyecto del edificio de San Agustín que la acogerá, Salas ha indicado que la ejecución eran cuatro o cinco años desde que se inició, "pero todos los trabajos arqueológicos que se están realizando y los descubrimientos que se han hecho ha llevado a la ampliación del presupuesto".

No obstante, ha destacado los "descubrimiento de importantes restos, como parte de la muralla fenicia de la ciudad de Málaga", por lo que ha considerado que a pesar de ese retraso se van a poner en valor "unos restos arqueológicos que van a suponer un aliciente turístico y cultural para Málaga como hasta ahora no era conocido". "El conocer mejor la historia de Málaga y la puesta en valor de esos restos va a merecer la espera", ha dicho.

AVANCE DE LA PROVINCIA

El subdelegado ha incidido en que "gracias a todo ese trabajo y esfuerzo" que en su opinión está realizando el Ejecutivo central "la provincia se está desarrollando y está creciendo económicamente como nunca", asegurando que se siente "muy orgulloso" de esta labor."Gracias a que hemos trabajado sobre todo por la clase media, por la clase trabajadora de esta provincia, por los empresarios; gracias a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, a la creación de nuevos derechos, al Ingreso Mínimo Vital, a las ayudas para empresas y distintos sectores, sobre todo por el sector turístico; gracias a la subida de las pensiones, la provincia de Málaga se está desarrollando a unos niveles que nunca habíamos visto", ha defendido."Si el PP hubiera gobernado estos años, la provincia de Málaga le hubiera ido mucho peor que hasta ahora", ha aseverado, señalando que está orgulloso "de seguir representando a este Gobierno que trae prosperidad a la provincia de Málaga y a España en general", ha concluido.

