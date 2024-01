VÍDEO: Ayuso carga contra el "Ministerio de la Desigualdad" que ha promovido la "discordia entre hombre y mujer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el "Ministerio de la Desigualdad" desde el que, a su juicio, se ha promovido "la discordia entre hombre y mujer".

Así lo ha señalado en su intervención en Desayunos Madrid organizado por Europa Press al ser preguntada por el dato del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que señala que el 44% de los hombres piensan que se ha llegado demasiado lejos en políticas de igualdad."No me extraña", ha apuntado Ayuso, quien ha puesto el foco en que ha crecido el abandono escolar y el fracaso escolar entre los hombres porque "al final se han puesto a hacer políticas insensatas" que "no querían" las mujeres. Ha negado que ellas quieran que a los hombres "les vaya peor" y ha asegurado que lo único que buscan es que no haya "dificultades extraordinarias por el hecho de ser mujer"."Hay que ser sensible con las mujeres que tienen que levantar una familia y además ganarse la vida fuera de casa, es decir, que se acaben las dificultades reales pero no que se acose sistemáticamente al hombre o que haya discriminación positiva como si fuéramos un colectivo débil al que hay que amparar y dirigir, eso es casi ofensivo", ha lanzado la mandataria autonómica.

Al hilo, ha recordado a una militante del PP de 94 años que tiene siete hijos y ha ironizado con que ahora "vengan a decirle desde un Ministerio de la Desigualdad" como ser, cuando han promovido la "discordia entre hombre y mujer" que no busca ninguna con "dos dedos de frente".

