En los pasillos del Parlamento Europeo se ha hablado, y mucho, sobre la situación en que quedará la frontera de Irlanda con la salida del Reino Unido de la UE. Con el horizonte del 31 de enero para que se consume el Brexit, el miedo a una situación de colapso en el territorio que une este país con Irlanda del Norte preocupa y mucho.

Una sensación idéntica a la que experimentan en el Campo de Gibraltar los gobiernos municipales, muy especialmente el de La Línea de la Concepción, y las familias que dependen de manera directa o indirecta de la economía de esta colonia británica por la que cada día cruzan entre 10 mil y 14 mil personas.

"Sin embargo, de esta frontera apenas se está hablando", opina Sira Rego, vicepresidenta del Grupo de Izquierda Unitaria Europea que durante el pasado pleno en Estrasburgo mantuvo una reunión con Michel Barnier, el negociador de la Comisión Europea para el Brexit. Aunque en la reunión Barnier no trasladó "un calendario concreto de negociaciones, sí nos mostró –apunta Rego– su predisposición a que este tema se tenga muy en cuenta en el memorando que se negocie durante ese periodo de transición", que se extendería durante 2020.

Schengen, elemento diferenciador

Lo cierto es que las situaciones entre ambos territorios no son iguales: en Irlanda, el acuerdo de paz firmado en Belfast en 1998 puso fin a décadas de sangriento conflicto y a día de hoy los ciudadanos de uno y otro lado pueden cruzar la frontera sin pasar por ningún control. En el caso de Gibraltar, la colonia pertenece todavía a la UE como territorio del Reino Unido pero no forma parte del espacio Schengen al no estar este país dentro de ese espacio, por lo cual España mantiene a día de hoy los controles fronterizos con la colonia.

Para Clara Aguilera, eurodiputada del PSOE, "salir con acuerdo significa orden: habrá un pacto aduanero en la frontera mientras se vayan negociando las nuevas relaciones. Si no lo conseguimos, evidentemente la gestión de las primeras semanas será complicada. Es fundamental la sensibilidad del Gobierno que haya en España y ya hemos visto que cuando gobierna la derecha lo que hace es agitar banderas. Tenemos que pensar en las personas".

El rostro humano es el de la población de la Línea que soporta una tasa de paro del 32% mientras en la colonia hay un simbólico 1%. Por eso es vital la riqueza que aportan los trabajadores linenses en el Peñón y el resto de empleados transfronterizos (97,5 millones de euros en sueldos). "Hay incertidumbre jurídica y esperamos que retroceda a medida que se vaya alejando el espectro del no deal", opina el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano.

La visión desde Reino Unido

En este sentido, el eurodiputado del partido laboralista británico Richard Corbett, en conversación con Grupo Joly, opina que "el modelo económico que ha desarrollado Gibraltar en los últimos 10 años es particularmente vulnerable" por eso "todo depende de las negociaciones para las futuras relaciones: pero no entre el Reino Unido y la UE sino las que se van a establecer con Gibraltar en términos de acceso al mercado, libre movimiento de las personas… y eso, a largo plazo, depende mucho del Gobierno español, porque puede ejercer una presión considerable en la posición de la UE".

Corbett coloca la pelota en el tejado del futuro Ejecutivo español de modo que implemente "nuevos e innecesarios obstáculos" a una situación ya complicada de partida. Aunque legalmente el diálogo debe mantenerse entre gobiernos, Reino Unido y España, "por el interés de todos" el británico apuesta por un diálogo también con Gibraltar para facilitar estas relaciones que pasan por una gestión ágil de los flujos en la frontera, para evitar una "catástrofe económica en Gibraltar y su comarca". "Las fronteras son las cicatrices de la Historia" y, dice, "muchas son ilógicas en las relaciones que requiere nuestro presente".