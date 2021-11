Estados Unidos traslada de la base de Morón a Italia su fuerza militar de respuesta rápida en África

Después de que años atrás Estados Unidos y España acordasen habilitar la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo uso comparten ambos países, como base permanente de la fuerza militar norteamericana de despliegue rápido en África, incrementando así el número de tropas de dicho país en el recinto castrense, Estados Unidos ha decidido trasladar a Italia dicho contingente.

José Armando Rodríguez Ardila (UGT), presidente del comité de empresa de KBR,sociedad adjudicataria del contrato de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África correspondiente a los servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud e higiene industrial de la base de Morón, ha explicado a Europa Press que los empleados españoles ligados a tal contrata conocían por comentarios informales de los militares estadounidenses la decisión de "mover a Italia" la citada fuerza de despliegue rápido en África.

En una reciente reunión, según ha explicado, los responsables de KBR habrían confirmado finalmente al comité de empresa la decisión de Estados Unidos de trasladar a Italia dicho contingente militar, un traslado que ya ha comenzado y que previsiblemente concluiría a finales de este mes, según la información transmitida por la empresa a la representación sindical de la plantilla española de los servicios civiles de la base.

A tal efecto, Rodríguez Ardila ha expuesto que este traslado "no tiene por qué tener impacto" en la plantilla española de la base de Morón, razonando que si la llegada de los efectivos de la fuerza de reacción rápida en África allá por 2013 no se tradujo en la contratación de más personal civil para hacer frente a la situación, ahora "no tiene por qué haber" consecuencias negativas en materia de empleo. "Estamos tranquilos", ha asegurado, detallando que los propios representantes de KBR habrían trasladado ese mensaje.

La presencia de EEUU en Morón

A tal efecto, recordemos que gracias a una enmienda al convenio de cooperación entre Estados Unidos y España que regula el uso de la base de Morón, EEUU puede desplegar en estas instalaciones hasta un total de 36 aeronaves, 2.200 militares y 500 profesionales civiles.

Y es que mediante dicho documento, el recinto castrense de Morón se convertía precisamente en base permanente de la fuerza militar norteamericana de despliegue rápido en África, toda vez que el incremento de la presencia estadounidense en esta base cuyos servicios civiles gestionan empresas seleccionadas por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, ha ido acompañado de una reducción paulatina del personal español adscrito a tales servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, ambulancia, higiene industrial o servicios postales.

La plantilla española

El comité de empresa de los mencionados servicios civiles, en ese sentido, lleva años denunciando insistentemente una supuesta estrategia predeterminada de sustitución del personal español por profesionales estadounidenses o directamente militares de dicho país.

En ese sentido, Rodríguez Ardila ha avisado de que la plantilla española de la base de Morón ve con "decepción y preocupación" que el Gobierno español sopese la idea de prorrogar meramente el mencionado convenio bilateral de cooperación, recordando que los trabajadores españoles de este recinto y de la base aeronaval de Rota (Cádiz) llevan años y años reclamando un nuevo texto que recoja las "mejoras laborales" que reivindican.