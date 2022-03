Podemos, IU , Más País, Iniciativa y Equo inician una confluencia para las elecciones andaluzas de 2022

Casi toda la izquierda andaluza se ha embarcado en un proceso para armar un proyecto que les permita concurrir de forma unitaria a las elecciones previstas para este mismo año. El comunicado emitido tras una reunión en Sevilla alude al inicio de la elaboración de un programa conjunto y lleva la firma de IU, Podemos, Más País, el PCA, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Sobre la elección del cabeza de lista, el objetivo de estas fuerzas es "trabajar por candidaturas con liderazgos sociales fruto del consenso".

Se trata de un paso más en el proceso iniciado hace unos meses bajo la inspiración del "frente amplio" que propone Yolanda Díaz, aunque la propia vicepresidenta evitó implicarse públicamente en el proceso en una reciente visita a Sevilla. Entonces, la ministra de Trabajo anunció que viajaría mucho a Andalucía para desarrollar el "proceso de escucha" previo al lanzamiento de su proyecto político, pero Díaz ha paralizado el plan por la crisis provocada por la guerra de Ucrania y la escalada de precios.

Fuentes conocedoras de la reunión aluden a esa inspiración en la idea de la vicepresidenta tercera a pesar de que la misma Díaz admitió que "no llegará a tiempo" de los comicios. Eso no ha sido impedimento para que el proyecto que ha echado a andar este lunes suponga un hito a nivel nacional entre las fuerzas a la izquierda del PSOE. Es la primera vez que representantes de Equo y Más País se embarcan en una posible candidatura unitaria desde que estos partidos abandonaron el espacio de Unidas Podemos.

En la reunión han estado los líderes autonómicos de IU, Toni Valero; Más País, Esperanza Gómez; Equo, Mar González; del PCA, Ernesto Alba; y de Iniciativa del Pueblo Andaluz, Jose Antonio Jiménez. En representación de Podemos ha acudido Nico Sguiglia, miembro de la dirección que encabeza Martina Velarde, que no ha estado por motivos de agenda. En el encuentro también han participado Francisco Sierra y Sebastián Martín Recio,los mediadores que han venido impulsando las conversaciones y que dieron cuenta de una reunión previa a principios de enero.

Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía se quedan fuera

En aquel primer encuentro participó Teresa Rodríguez como líder de Adelante Andalucía, pero la formación que dirige la gaditana salió de las negociaciones hace unas semanas. Su condición para seguir avanzando era la restitución de los 11 diputados expulsados del grupo Adelante en el Parlamento tras ser acusados por Podemos de transfuguismo, pero aquella propuesta nunca llegó a tratarse formalmente en las reuniones. En el tiempo que ha pasado desde entonces, Adelante ha puesto en marcha un proceso de primarias que resultó, la pasada semana, en la elección de Rodríguez como candidata a la presidencia de la Junta por tercera elección consecutiva.

Resulta llamativo que sí haya estado en el encuentro de este lunes una antigua aliada de Teresa Rodríguez. Pilar Tavora ha acudido a título personal, pero hasta hace poco era la líder de Izquierda Andalucista. La hija del histórico dramaturgo fue una de las dirigentes andalucistas que rubricó una carta llamando a la reunificación de la izquierda en una candidatura unitaria. Távora no es la única andalucista presente en este proceso, aunque resulta llamativo que Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz no hayan acudido como miembros de Andaluces Levantaos, la coalición que han acordado con Andalucía por Sí. "Nuestros tiempos van a otro ritmo", explican desde el entorno de esta formación, al tiempo que aseguran que no se trata de un rechazo al proyecto anunciado este lunes.

El siguiente paso será una reunión prevista a principios de la próxima semana que, probablemente, sirva como presentación del proyecto. Las fuerzas impulsoras han acordado crear "equipos técnicos" para avanzar en la colaboración antes de llegar al debate sobre el candidato. El proceso debe ser "abierto, amplio y democrático", según expone el comunicado hecho público hoy, que insiste en hacer un llamamiento para incorporar a personas del ámbito social. Fuentes conocedoras de la reunión insisten en la necesidad de superar el espacio de Unidas Podemos, algo que, de facto, ya ocurre con la inclusión de dos fuerzas andalucistas.

La idea es, de nuevo, seguir los postulados de Yolanda Díaz, aseguran estas fuentes, e intentar trascender a los partidos que están trabajando en esta nueva confluencia. En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que sea el diputado gaditano de Podemos Juan Antonio Delgado. La publicación de un vídeo en redes sociales provocó un aluvión de reacciones desde la formación morada en defensa de este guardia civil, pero, al mismo tiempo, han asegurado que el proyecto todavía no ha llegado al debate sobre la candidatura. Del lado de IU, las miradas están puestas en su líder, Toni Valero, y su portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto. Por su parte, Esperanza Gómez ha sido ya elegida candidata de Más País.