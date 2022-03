Unidas Podemos por Andalucía critica la "traición" de Sánchez al pueblo saharaui

Una "traición" al pueblo saharaui. Así califican desde Unidas Podemos por Andalucía la carta enviada por Pedro Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI, sobre la situación del Sáhara Occidental. La polémica sobre la antigua colonia española se ha trasladado hoy al Parlamento autonómico, donde han comparecido dirigentes de la coalición de izquierdas acompañados por el delegado del Frente Polisario en Andalucía, Mohamed Zrug.

El dirigente saharaui ha recordado que, según las Naciones Unidas, España sigue siendo la "potencia administradora" del territorio africano, por lo que no puede "mirar para otro lado", ya que, asegura, tiene la obligación "jurídica y moral". El histórico cambio en política exterior emprendido por Pedro Sánchez hace menos de una semana, ha asegurado Zrug, supondrá el redoble de la "violación" de los derechos humanos y el derecho internacional que, según el dirigente saharaui, practica Rabat en la antigua colonia.

"Los saharauis quedarán desamparados ante el aparato de represión marroquí", ha denunciado el representante del Polisario, que alude a "presos políticos" y a la prohibición de manifestaciones. Según Zrug, la carta de Pedro Sánchez envía un mensaje a Marruecos y supone el abandono de la "doctrina" de Naciones Unidas respecto al Sáhara, pero también tendrá consecuencias en la zona que comparte el país alauita con Mauritania y Argelia.

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha profundizado en esta idea y se ha referido directamente a la situación en la que quedan las relaciones diplomáticas con Argel. "¿Qué necesidad tenía España de romper con Argelia?", se ha preguntado el político malagueño, que ha recordado que parte del gas natural que importa España procede del país magrebí. Por ese motivo, considera Valero, una crisis diplomática con Argel generará una mayor dependencia del gas de EEUU en un momento de incertidumbre internacional provocado por la guerra de Ucrania.

Valero se ha acordado también del conflicto provocado por Rusia en el Este de Europa para afear a Pedro Sánchez la diferencia entre el trato a los saharauis y a los ucranianos que huyen de la guerra. "Es inconcebible e incomprensible esta cesión", ha denunciado el dirigente izquierdista, que ha comparecido junto a Zrug, a la portavoz parlamentaria de UP, Inmaculada Nieto, y el dirigente de Podemos Andalucía Nico Sguiglia. El líder andaluz de IU ha querido responsabilizar directamente a Sánchez del viraje en una posición "que no es de Estado ni es de Gobierno", por lo que ha rechazado que esta situación vaya a inducir a la salida de Unidas Podemos del Gobierno central.

"No vamos a dar ese beneficio a quien le resulta incómoda la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno"; ha defendido el dirigente andaluz, a quien le han preguntado si la actual crisis entre los socios le recuerda a la que vivió el Ejecutivo andaluz de PSOE e IU que cohabitó en San Telmo entre 2012 y 2014. Valero ha puesto tierra de por medio respecto a aquel momento, cuando la posibilidad de un viaje de Diego Valderas, ex vicepresidente y ex líder de IU, a los campamientos saharauis de Tinduf generó una escalada de tensión entre socialistas e izquierdistas.

Valderas, que este miércoles estaba en el Parlamento andaluz conversando con el representante del Polisario, acabó fuera del Gobierno de Susana Díaz poco después tras la crisis de la Corrala Utopía. Pero aquella polémica no fue la primera provocada por las distintas visiones que hay en la política andaluza en torno al asunto del Sáhara Occidental. Hace más de 20 años, en octubre de 2001, el Parlamento andaluz fue el escenario de una campaña impulsada por la izquierda que escenificó un referéndum de autodeterminación sobre la antigua colonia española. Entonces, bajo el mandato de Manuel Chaves en la Junta, Marruecos emitió una sonora queja por el acto de apoyo a las tesis del Frente Polisario en una institución española como el Parlamento andaluz.