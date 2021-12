Unidas Podemos llama a formar en Andalucía “frente amplio” para competir en las elecciones

Unidas Podemos por Andalucía lo juega todo al “frente amplio”. No es la primera vez que la idea se aborda en la coalición de izquierdas, pero sí la más sonora, ya que han optado por el manifiesto de la formación previo a la celebración del 4-D para trasladar esa idea que promulga Yolanda Díaz en Madrid al ámbito andaluz.

Desde la dirección de UP llevan semanas mirando a la conmemoración andalucista de hoy como pistoletazo de salida para una movilización más centrada en las elecciones. De hecho, el calendario establece que el proceso para elaborar el programa para los próximos comicios y el establecimiento de alianzas con otras fuerzas comenzaría hoy. En ese contexto se enmarca el llamamiento del texto hecho publico ayer, que busca “levantar” un frente político y social amplio para ganar y “cambiar el rumbo de Andalucía”.

En el manifiesto, que se leerá hoy en Córdoba durante el acto festivo del 4-D, Unidas Podemos propone profundizar en la construcción de la unidad, de la que asegura que “no se construye en torno a personas y siglas, si no que se construye en torno a ideas y propuestas”, plantea.

Aunque el documento no precisa a qué partidos llama, alude a las organizaciones con las que comparten una “visión del cambio que necesita Andalucía”. “En el frente amplio andaluz no sobra nadie”, apostilla el texto de UP, que aparece días después de que la líder de Podemos, Martina Velarde, anunciase una ronda de contactos que comenzará en los próximos días y en la que, aseguran desde UP, pretenden reunirse con todas las fuerzas del espacio a la izquierda del PSOE. Aquí se incluye Teresa Rodríguez y la nueva Adelante Andalucía, aunque desde ambas fuerzas son pesimistas con una posible reconciliación tras la explosión de la coalición de 2018.