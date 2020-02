La captación de talento, la difusión de la investigación andaluza, la digitalización de los títulos de posgrado y la internacionalización de los alumnos. Estos son los grandes retos a los que se enfrenta en su nueva etapa la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que cuenta desde septiembre con un nuevo rector, José Ignacio García Pérez, tras la dimisión del que fuera consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. Catedrático de Análisis Económico por la Universidad Pablo de Olavide, García Pérez se ha estrenado en el cargo con una gran efeméride, el 25 aniversario de la UNIA, cuyas celebraciones concluirán el 20 de febrero con un acto en el Monasterio de Santa María de las Cuevas al que acudirán todos los rectores andaluces.

–El pasado 16 de septiembre fue nombrado rector de la UNIA. ¿Cómo ha sido el aterrizaje?

–Muy intenso. No he parado de trabajar en estos cuatro meses. Dormir, duermo poco. Presupuesto, nombramiento del equipo, visitas a las diferentes sedes, conocimiento del personal, de su labor... Han sido unos meses muy intensos pero también muy gratificantes porque la acogida ha sido muy buena. Estoy muy satisfecho por la enorme disposición que he encontrado en la casa, en los trabajadores. Todos están muy dispuestos a participar en las nuevas iniciativas que ahora le contaré.

–La UNIA se hace mayor y ha cumplido 25 años. ¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta esta universidad?

–Básicamente son dos: el reto de la digitalización y el de la internacionalización. Esta universidad, que es internacional desde su creación, pretende poner en valor ese nombre de internacional para atraer más y mejor talento a nuestros másteres y a los másteres y programas de doctorado de todo el sistema universitario andaluz. Y, por otro lado, queremos hacer frente de una manera decidida a la digitalización, a la formación virtual y semipresencial de nuestros másteres y de todas las operaciones de formación reglada y no reglada de nuestra universidad. Esas son las dos principales acciones a la que vamos a dar impulso en esta nueva etapa.

–¿Cómo pretende lograrlo?

–En el caso de la internacionalización, una de nuestras herramientas fundamentales es el Grupo La Rábida, formado por las 10 universidades andaluzas y 70 iberoamericanas. Me gustaría que este grupo creciese, pero con las mejores universidades. Me faltan muchas universidades mexicanas, chilenas, brasileñas. Esta semana he estado en Cuba, en los próximos meses iré a Argentina y puede ser que vaya a México en mayo. Voy a estar saltando el Atlántico casi cada dos meses porque me interesa hablar con los rectores y rectoras potentes de allí.

–¿Cómo afronta su mandato?

–Trabajando mucho. Yo no concibo mi mandato como una ruptura de lo que se ha hecho hasta ahora, sino como un cambio para seguir haciendo las cosas que se hacían pero de manera renovada. Para ello, he montado un equipo formado, por primera vez, por catedráticos y catedráticas de todas las universidades públicas andaluzas. Es un equipo de enorme valía, con unas ganas de trabajar enormes y eso para mí es muy satisfactorio.

–¿Cuáles van a ser sus principales líneas de trabajo?

–Queremos captar más alumnos y mejores, sobre todo mejores, de fuera de Andalucía y de España. Estamos desarrollando un programa de becas que nos permita captar ese talento en Latinoamérica y en el Magreb.

–La UNIA ya tuvo hace unos años actividad el Magreb pero se paralizó ¿qué ocurrió?

–La actividad se abandonó principalmente por la crisis económica. Yo quiero volver al Magreb y que el plan de expansión de la UNIA se centre en esta zona y en Latinoamérica. De hecho, el 18 y 19 de marzo, visitaremos las universidades de Tánger y de Tetuán para empezar a trabajar con ellos. También queremos visitar la Universidad de Rabat, la Universidad Internacional de Marruecos y otras universidades del norte de África en general para empezar a desarrollar ya actividades de formación e investigación.

–¿Cuando habla de actividades de formación se refiere a dobles títulos internacionales de posgrado?

–Primero queremos hablar con ellos y pensar bien qué queremos hacer. No queremos improvisar. Lo que hizo allí la UNIA hace años fueron cursos de verano. No quiero volver allí para hacer sólo eso, quiero ir más allá y desarrollar simposios y workshops internacionales en los que investigadores andaluces se pongan en contacto con investigadores del norte de África. Quiero generar nexos de intercambio y desarrollar proyectos de posgrado, másteres, títulos de experto o diplomas de especialización. Una vez que conozcamos las necesidades que tienen allí y conozcamos el terreno, decidiremos.

–Hace mucho hincapié en la investigación.

–Queremos fomentar la difusión de la investigación que se hace en Andalucía y poner en contacto a investigadores andaluces con investigadores de otros puntos del mundo. Creo que este es un objetivo muy útil y necesario en el sistema universitario andaluz.

–¿Cree que las universidades andaluzas pueden ver a la UNIA como una competencia?

–Pueden verla, pero no la van a ver. Es cierto que la UNIA es una universidad de enseñanza de posgrado, máster, doctorado y formación especializada y estos títulos atraen a muchos alumnos, pero estoy trabajando todo lo estrechamente que puedo con el resto de rectores andaluces para diseñar estrategias de cooperación con ellos. Hace dos semanas me reuní con ellos en Antequera para presentarles mis proyectos e ideas de colaboración. No vamos a restringir nuestro programa de becas para que vengan sólo buenos alumnos a los másteres de la UNIA, sino también al resto de universidades del sistema público andaluz. Además, todos los másteres que tenemos son en coordinación con al menos una universidad andaluza.

"No tengo ningún inconveniente en que parte de la financiación de la UNIA se evalúe por objetivos”

–Usted es uno de los pocos rectores que ha tenido la UNIA que no tiene una trayectoria política a sus espaldas.

–Totalmente. No tengo ni he tenido ninguna vinculación con la política.

–¿Cree que esto puede beneficiar al desarrollo de la UNIA?

–Humildemente, creo que esta Universidad necesita rectores académicos, no políticos. Yo llevo en el mundo académico desde que salí de la Universidad de Málaga como licenciado en Economía en 1994. He pasado por varias universidades y centros de investigación nacionales e internacionales y creo que mi conocimiento sobre el mundo académico puede beneficiar a la UNIA. Esta es una universidad más, no es una universidad distinta, o al menos no debería serlo. Mi obsesión es que la actividad que se desarrolle aquí sea exclusivamente académica.

–Pero no puede negar que existe una influencia política en la estructura de la UNIA.

–Por sus estatutos, es cierto que el patronato de esta universidad está presidida por el consejero Rogelio Velasco y hay representantes de diferentes instituciones políticas. Pero en el comité asesor que quiero crear, el que me va a asesorar a mí personalmente en las líneas académicas de esta universidad, estará formado exclusivamente por empresarios, académicos, profesores, catedráticos e investigadores de prestigio internacional.

–¿Se siente apoyado por la comunidad académica a pesar de haber sido nombrado rector a dedo, sin ningún proceso electoral previo o concurso público?

–Allá por donde he ido, me han dado la enhorabuena por ser un rector académico y me dicen que la UNIA puede ganar mucho con un rector de mi perfil. Esta universidad tiene que intentar ganar prestigio académico en esta nueva etapa. Ésta es la obsesión del equipo de gobierno y de este rector.

–¿Se ha puesto en contacto con usted alguno de sus antecesores? ¿Le han dado algún consejo?

–No me ha llamado ninguno, he llamado yo a lo cuatro y sigo hablando con ellos porque para mí es importante lo que ellos me puedan decir sobre la historia de esta casa. Los consejos que me han dado, me los guardo para mí.

–Ha comentado que una de sus primeras tareas ha sido cerrar el presupuesto de este año. ¿A cuánto asciende?

–La financiación pública asignada por la Junta es el 1% del total del montante asignado al sistema universitario público andaluz, es decir, poco más de 15 millones de euros.

–Esta cantidad no ha variado desde hace varios años ¿es suficiente?

–Es un presupuesto suficiente para la actividad que llevamos a cabo ahora mismo pero necesitará ajustes para llevar a cabo todo lo que queremos hacer. Nuestro programa de captación de talento y la apuesta digital que queremos hacer necesitará de más fondos, así como de un apoyo importante por parte de la Junta.

–El consejero Rogelio Velasco ha presentado a los rectores un borrador del nuevo modelo de financiación ¿cómo afectará este nuevo modelo a la UNIA?

–Como rector de la UNIA participo en las negociaciones y doy mi opinión como todos los demás rectores andaluces, pero el nuevo sistema de financiación que plantea la Junta se centra más en una financiación por objetivos y ya nos han comunicado que la UNIA estará fuera de este sistema.

–¿Le parece justo?

–Yo ya he dicho que la UNIA no tiene ningún problema en que se le evalúe. Obviamente, el sistema utilizado tiene que ser especial, ya que esta universidad no tiene personal investigador y docente propio, los criterios de evaluación deben basarse en lo que tiene la UNIA pero yo no tengo inconveniente en que parte de la financiación se evalúe por objetivos.

"Hay muchas cosas que se llaman títulos universitarios y no lo son; no todos los centros privados pasan los filtros"

–¿Tiene en mente ampliar el catálogo de másteres?

–Estamos trabajando en un máster de datos ómicos con la Facultad e Biología de la Universidad de Sevilla. Ya tenemos la autorización de la Consejería, ahora nos tiene que dar su acreditación la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA). Si sale todo bien, podremos ofrecer este máster de manera conjunta con la US a partir de septiembre.

–¿Sólo realiza acuerdos con universidades públicas?

–Hasta ahora sí y mi idea es seguir así salvo que tengamos algún interés especial. No me ha llegado ninguna propuesta de ninguna universidad privada y no estoy cerrado pero no le veo mucho sentido ya que nosotros trabajamos con fondos públicos y nuestro fin es apoyar al sistema universitario público andaluz.

–Lo pregunto por que cada vez hay más universidades privadas en el mapa.

–Existe una proliferación de centros de estudios universitarios privados, no de universidades, que ofrecen títulos y estudios que no tienen el mismo estatus ni consideración que los títulos de un centro público. Nosotros somos los principales responsables e interesados en informar a la sociedad de lo que es un título universitario, de los filtros de calidad que hay que pasar y quién los pasa y quién no. Hay muchas cosas que se llaman títulos universitarios y no lo son y no todos los centros privados pasan los estrictos filtros que pasan las universidades públicas.