La UICN decidirá en 2025 la reinclusión de Doñana en la Lista Verde

El regreso de Doñana a la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se conocerá en 2025. Antes, a lo largo de los seis meses que quedan de año, los técnicos del organismo conservacionista evaluarán el estado de la reserva natural y, conforme a los resultados obtenidos, comunicarán el certificado de calidad que supone formar parte de espacios naturales que integran la lista de honor.

Ésa es la información que ha proporcionado este miércoles la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente mediante una nota remitida a los medios después de la reunión mantenida en Sevilla con la UICN. Los asistentes a la cita han informado del compromiso de coordinación de ambas partes con el objetivo de que “antes de final de 2024” haya culminado el procedimiento de evaluación del Espacio Natural de Doñana. Será el paso previo a la determinación de la reinclusión en la Lista Verde después de haberlo hecho desde 2014 hasta 2022.

El director general de Espacios Protegidos Naturales, José Enrique Borrallo, ha explicado al término de la reunión, que se alargó hasta media tarde, que los evaluadores estudiarán en los próximos seis meses “el cumplimiento de los criterios y los objetivos necesarios” de índole medioambiental. Borrallo espera el reingreso de Doñana en esta lista de prestigio en 2025 “si se cumplen los plazos previstos y todo va bien”.

El proceso de reevaluación de la reintegración en la lista se lleva a cabo, en primer lugar, a través del grupo de expertos de la Lista Verde, que efectuará un análisis exhaustivo del expediente de Doñana y de la autoevaluación realizada por el gestor del espacio natural, informa la Junta de Andalucía. En segundo lugar, como siguiente paso del procedimiento, la decisión final sobre la ampliación de certificado será tomada por el Panel de la Lista Verde de la UICN después de que se haya recibido la documentación en su totalidad.

La Lista Verde –continúa explicando la nota de la Consejería de Sostenibilidad de la Junta– es un sello concedido por la UICN y está dirigido a apoyar a los espacios naturales para que mejoren sus prácticas de gestión y consigan sus objetivos de conservación. El Espacio Natural de Doñana fue incluido en la Lista Verde por primera vez en 2014 entre 23 espacios de prueba del programa. La adhesión a esta lista se otorga por un período de cinco años y es renovable.

Polémica por la exclusión de la Lista Verde

Después de la evaluación realizada al término del lustro desde 2014, la UICN anunció la exclusión de la reserva natural de su lista de excepción, comunicada en 2023. Aquella decisión levantó no poca polvareda en la Administración andaluza, que lamentó no haber sido informada de primera mano de la expulsión de Doñana. Y así fue, informó entonces la Junta, a pesar de que la directora de la UICN coincidió con el presidente de la Junta y el consejero de Sostenibilidad en la cumbre del clima celebrado el año pasado en Dubái. En aquel encuentro, pese a existir un intercambio de impresiones entre ambas partes, lo único que le quedó claro a la Junta es la reclamación de la UICN de los 180.000 anuales que recibía desde 2018. El Gobierno andaluz optó por no vincular esa interrupción del pago a la exclusión de Doñana de la Lista Verde, aunque admitió que la pertenencia al organismo conservacionista tiene un coste anual de 4.000 euros.

Nada sobre estos particulares trascendió sobre la reunión mantenida ayer en Sevilla. Aparte de los sucintos datos acerca de los plazos de la reevaluación aportados por el director general de Espacios Protegidos Naturales, la UICN calificó la cita de “hito importante” para la conservación medioambiental. El portavoz de la comitiva del UICN, James Hardcastle, expresó su deseo de que el espacio natural vuelva a ser admitida en la Lista Verde después de que vuelva a cumplir todos los parámetros y criterios evaluadores. “Queremos que Doñana esté en la Lista Verde y que sea un ejemplo para Andalucía, España y el mundo y, para ello, vamos a ayudar en el proceso en todas las formas apropiadas”, informó la nota de prensa enviada por la Consejería.