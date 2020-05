El Tribunal Supremo ordena devolver otra ayuda de los ERE de un millón

El tribunal considera, por último, que una vez establecido que estaba justificada la ampliación del plazo, no habían transcurrido los cuatro meses y medio, por lo que anula el fallo del TSJA y rechaza el recurso de Corsevilla. Las alegaciones de esta sociedad cooperativa, concluye, “no desvirtúan las consideraciones tenidas en cuenta por la jurisprudencia mencionada, pues no ofrecen elementos para excluir su aplicación al caso concreto”.

Dice la sentencia que “con el propósito de no perjudicar los derechos de los particulares afectados”, la Administración acordó ampliar el plazo por ese mes y medio, y para los jueces del Alto Tribunal la “motivación expresada en el acto administrativo, las referencias señaladas que enmarcan este caso, llevan a la conclusión de que la ampliación del plazo está justificada y motivada”.

Por ello, la orden de 31 de enero de 2013, que acordó la nulidad de la resolución del director de Trabajo Javier Guerrero del 6 de febrero de 2006 y ordenó la devolución del millón de euros fue notificada a la empresa el 11 de febrero de 2013. El TSJA consideró que no era válida la razón ofrecida de las dificultades de notificación, por lo que estimó que desde la fecha en la que se incoó el expediente –13 de julio de 2012– hasta que se notificó la resolución a la empresa, el 11 de febrero de 2013, había “expirado el plazo máximo de terminación del procedimiento, aun teniendo en cuenta la ampliación concedida”, por lo que declaró la caducidad del procedimiento y estimó el recurso de Corsevilla.

El TSJA consideró que no estaba justificada la ampliación del plazo por coincidir con agosto

El Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de la Sierra Norte de Sevilla a devolver la ayuda de un millón de euros que la dirección general de Trabajo le concedió en el año 2006, en el marco de las subvenciones del caso de los ERE. La Sierra Norte de Sevilla fue una de las zonas más beneficiadas por las ayudas que concedió el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero , el principal imputado en la macrocausa.

La Audiencia confirma la exclusión de Guerrero de la pieza de González Byass

La Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que confirma la exclusión del ex diretor general de Trabajo Javier Guerrero, en relación con las ayudas que por importe de 19.757.235,14 euros concedió a la Asociación de trabajadores de González Byass que se prejubilaron en un ERE en 2008.

La juez María Núñez Bolaños excluyó a Guerrero de esta pieza en abril de 2019, en aplicación del non bis in ídem –al haber sido juzgado en la pieza política de los ERE–, pero la acusación particular que ejercer la Junta recurrió esta decisión y ahora la Audiencia ha confirmado que esta ayuda es una de las que han sido juzgadas en el denominado “procedimiento específico” de los ERE, dado que este procedimiento se dirigió contra él por “todas las ayudas concedidas conforme al plan en cuya ideación participó”.

El abogado Rafael Ramírez García del Junco, que defiende a Guerrero, ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Audiencia.