El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite a trámite una demanda por los juicios tardíos

El abogado también pidió al juzgado que la medida cautelar de embargo se adoptara sin necesidad de audiencia a las partes porque en este caso “existen razones de urgencia, dados los impagos de la empresa” y el hecho de que ella misma haya reconocido que “la propuesta anticipada de convenio de acreedores ha devenido de imposible cumplimiento”.

Después de todo este tiempo y como aún no se ha dictado la sentencia, el trabajador sigue sin cobrar. "Hasta que no se nos notifique la sentencia y se sepa si se estima la demanda y si tendrá que acudir al Fogasa, aún no ha cobrado, porque la empresa no le pagó ni siquiera la indemnización mínima legal".