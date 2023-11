La segunda edición de Torremolinos Cinema pone el foco en los derechos fundamentales y la libertad

La segunda edición de Torremolinos Cinema, que se va a celebrar en el municipio de la Costa del Sol malagueña entre el 24 y el 27 de enero, va a poner el foco en los derechos fundamentales y la libertad.

Así lo han dado a conocer este jueves la alcaldesa. Margarita del Cid, el diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, el concejal de Educación, Igualdad, Empleo y Juventud, Francisco García Macias, y el autor del cartel, Daniel Diosdado."Este cartel muestra lo que para mí es la magia del municipio. Su amplio mar, sus trazos firmes, vistos a través de una sala de cine. Su color cálido y acogedor y su compromiso con la innovación. Creo que la visión del cartel encaja netamente con la cultura y la tradición de Torremolinos, muy relacionada con el concepto de libertad". Así se ha referido la regidora al cartel, una imagen que representa el enclave único de la localidad con la apertura al mar que representa la calma y la luz que toda libertad concede a una sociedad.

La muestra, que se celebrará en enero de 2024, amplía su mirada e incorpora, a las distintas secciones, el pensar en los derechos fundamentales de las sociedades contemporáneas, a través de largometrajes y documentales de realizadores que han llevado a la pantalla la defensa de los mismos.

Del Cid ha manifestado: "Creo que es importante, en estos tiempos que corren, poner el acento en la defensa de los derechos, y las sociedades libres debemos tener un compromiso aún mayor al respecto".

Asimismo, Mestanza ha destacado que "es muy acertado el tema de ampliar la temática del festival ya que el mundo va avanzando a pasos agigantados y yo creo que el cine tiene que ser testigo y poner el foco en los problemas de la sociedad y el mundo en general. Diputación siempre estará presente en propuestas como esta".

ESCUELA DE ESPECTADORES DESDE DICIEMBRE

Otra de las novedades de este año es la creación de una 'Escuela de Espectadores', con el fin de ofrecer a los centros educativos contenidos de calidad que potencien la reflexión en torno a los valores y objetivos de este programa audiovisual.

Este proyecto arrancará el próximo 14 de diciembre, con la proyección de '20.000 especies de abejas', de Estefanía Urresola, y contará con un coloquio entre la directora y distintas clases de diversos centros educativos. "Un proyecto con el que queremos contribuir a la divulgación del cine entre las generaciones más jóvenes", ha comentado la alcaldesa. Torremolinos contribuye así a generar nuevos públicos y espectadores, uno de los principales problemas que tiene el sector profesional de la cultura.'20.000 especies de abejas' se hizo con el premio especial y con la Biznaga de oro a mejor película dentro de la vigesimosexta edición del Festival de Málaga. Además ha sido una de las tres candidatas para representar a España en los Premios Oscar, y descubre la necesaria historia de Cocó, una niña trans en busca de su identidad. En la última edición del Festival de Berlín, la actriz protagonista conquistó el Oso de plata con tan solo diez años de edad.

Por su parte, Daniel Diosdado, autor del cartel, es un ilustrador de Jerez (Cádiz).Inició sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, donde estudia las técnicas tradicionales, para licenciarse finalmente en la Universidad Politécnica de Valencia, motivado por sus inquietudes en el campo de la ilustración y el diseño.

Su trabajo invita a la reflexión, donde sus ideas se combinan con sus colores, su trazo y sus texturas, para crear sugerentes imágenes. Es un ilustrador versátil, lo que le permite trabajar en editorial, publicidad, cartelería, audiovisual y muralismo. The New Yorker, The Washington Post, The Wall Street Journal, Forbes, El País, Cinemanía, GQ, StubHub, Pacífico, Osborne, Lustau, Solán de Cabras o el Festival de Flamenco de Jerez, son algunos de sus clientes.

Está representado en Estados Unidos y Canadá por la Agencia de Ilustradores Rapp Art. Tiene publicado los libros ilustrados 'La très longue histoire de l'univers' y 'Les animaus artistes' con la editorial francesa Milan, y el cómic 'Voy Tirando', tras ganar el certamen Desencaja.

Participa periódicamente en exposiciones, colaboraciones y talleres, y este año ha sido reconocido con el Premio Nacional APIM (Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid) en la Categoría General.