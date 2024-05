De la Torre reclama "transparencia" en las políticas en materia de migración

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha criticado este jueves la "falta de información" del Gobierno central en materia de migración y ha reclamado "transparencia" en la política que España hace en materia de acogida de migrantes.

Así lo ha señalado tras ser cuestionado por los periodistas sobre la polémica en relación con la posible apertura de un centro de acogida de inmigrantes en la urbanización El Olivar, en Churriana, y la reunión mantenida con los vecinos para abordar esta cuestión.

De la Torre ha valorado la reunión con los vecinos de Churriana, en la que les trasmitió la postura municipal "de una ciudad hospitalaria, abierta, el escudo nuestro habla de muy hospitalaria y muy benéfica Ciudad de Málaga y, por tanto, en esa línea queremos seguir trabajando en esta materia"."La inmigración es un gran desafío que tiene no solo España, Europa en general y el mundo, y hay que resolverlo bien; es una tarea que tienen que aplicarse todos los países", ha incidido el regidor, que ha insistido en "resolverlo atendiendo bien una inmigración, que debía ser legal y no ilegal, porque al ser ilegal corren riesgos inmensos los migrantes, muchos pierden la vida en ese camino de total riesgo".

En este sentido, ha asegurado que "es algo que en un mundo civilizado y avanzado no debiera estar pasando" y, a su juicio, "debiéramos trabajar en cooperación al desarrollo a los países de donde salen los inmigrantes para que puedan también contemplar una inmigración en libertad, no obligada por circunstancias económicas que no pueden superar en su país, que puedan tener una vida feliz en su país con posibilidades". "Eso no es fácil de resolver enseguida, pero hay que trabajar en esa línea", ha abundado.

Dicho esto, ha continuado, "cuando llegan hay que tener un mecanismo de solidaridad". "En la isla de El Hierro, se lo comentaba a los vecinos de Churriana, en seis meses han recibido más inmigrantes que población tiene la isla", ha señalado, por lo que "es evidente que España debe practicar una política de solidaridad con la isla".

Así, ha insistido en que "ese reparto, lo que sí que hay que hacerlo es en términos proporcional a la población que existe en cada ciudad". En este sentido, ha señalado "no tenemos datos exactos", ya que, como ha explicado, "tengo noticias por una de las entidades que colabora que Málaga tiene una proporción más alta que otras ciudades, bastante más, pero por otra entidad que participa en esto tengo información contraria, con lo cual, no sé exactamente la realidad que hay".

Además, ha criticado la "falta transparencia, falta información" y ha recordado que se ha escrito una carta y se ha hecho una llamada a la ministra de Inclusión Social y Migración, Elma Saiz, "pidiendo justamente eso", además de que se presentará una moción al pleno "constructiva, serena, positiva" sobre esta materia"."Insisto en que la transparencia y el reparto proporcional deben ser algo que esté acompañando la política que España hace en materia de migración, de acogida de inmigrantes", ha apostillado.

Por último, De la Torre ha explicado también que ofreció a los vecinos de Churriana colaboración para que "esa convivencia sea lo mejor posible, sin problemas ninguno". "Lo que legalmente corresponda se hará, traté de que la reunión fuera positiva, fuera de tranquilidad, de calma, de búsqueda de soluciones y de que no se sientan solos", ha concluido.