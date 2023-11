De la Torre insiste en que la torre del puerto "tiene más ventajas que inconvenientes"

Con Málaga asegura que "cada vez somos más quienes queremos proteger nuestra ciudad"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este miércoles en que al proyecto de la torre del puerto le ve "muchas más ventajas que inconvenientes".

Así lo ha señalado el regidor tras ser cuestionado por los periodistas sobre el último informe emitido por Icomos y después de que el Ayuntamiento de Málaga haya dado luz verde en la comisión de Urbanismo a la modificación de elementos del Plan Especial del Sistema General Puerto de Málaga en la Plataforma del Morro.

De la Torre ha aludido también a que el impacto del rascacielos en el puerto es "muy menor" al que, en su momento, produjo la Malagueta en la referencia hacia la ciudad. "Otra cosa es que se hubiera construido algún edificio, no de esa altura, de cuatro o cinco plantas, en el Paseo de la Farola, Muelle 1, Muelle 2, cosa que no se hizo", ha abundado.

Así, ha añadido que "lo que se construya en esa zona, que es a la altura de la estación marítima, no es lo mismo, porque no hay más allá paseos peatonales, es un espacio portuario, lo que queda del Dique de Levante". "Se verá desde el mar, pero desde el mar ya a una distancia que es distinto absolutamente, creo que el tema debe situarse en el justo medio", aunque ha dicho que no ha conocido las últimas reflexiones de Icomos.

Por tanto, ha valorado que "creo que tiene muchas más ventajas que inconvenientes", insistiendo en "la gran ventaja de un magnífico hotel, que será de gran categoría con la posibilidad de espacios para reuniones, congresos, etcétera, con una verticalidad en el movimiento que es más sostenible que otras cosas".

CON MÁLAGA

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, también se ha referido al informe de Icomos en relación con la vulneración del rascacielos a la Ley de Patrimonio Histórico y ha asegurado que "cada vez somos más quienes queremos proteger nuestra ciudad y queremos proteger un emblema de un enorme valor singular, de un enorme valor patrimonial como es la Farola del puerto de Málaga"."Estamos de enhorabuena porque por cuarta vez, Icomos, el organismo que asesora a la Unesco, ha vuelto a reiterar que el proyecto del rascacielos, de ese hotel de lujo, casino, al que el alcalde quiere cederle suelo público vulnera y puede estar en un incumplimiento de la ley de patrimonio histórico porque va a tapar la Farola y porque además va a impedir que la Farola siga ejerciendo como faro".

Ha advertido de que "es la cuarta vez que este organismo experto en la defensa del patrimonio histórico y cultural vuelve a pronunciarse y a decir que este proyecto vulnera una ley como la ley del patrimonio histórico".

Por tanto, ha abundado, "sigamos sumando, sigamos defendiendo nuestra Farola, sigamos defendiendo que ese proyecto de rascacielos no vea la luz en nuestra ciudad", ha concluido.