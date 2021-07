Toni Valero revalida el liderazgo en IU Andalucía con el 84,5% de los apoyos

Toni Valero ha sido elegido coordinador general de IU Andalucía con el 84,5% de los votos en la XXIII Asamblea de la organización, que se ha celebrado este fin de semana en Benacazón. Se trata del mayor apoyo logrado por un líder de la federación de izquierdas desde que se fundó, en 1986. El político malagueño revalida así el puesto al que accedió en junio de 2019 tras la marcha de Antonio Maíllo a mitad de su segundo mandato por motivos personales.

El dirigente izquierdista ha sido elegido después de que la lista que él encabezaba lograse se impusiese a la del ex concejal de Osuna Manuel Martín. En su discurso posterior a la elección, Valero ha convocado a "toda la izquierda" para poner a "Andalucía en las coordenadas del país" frente a la "derecha reaccionaria", en referencia al Gobierno de PP y Ciudadanos. Valero ha sido muy crítico con la "ultraderecha", en referencia a Vox, a quien ha acusado de "dividir al pueblo" por medio de la creación de "chivos expiatorios", como los inmigrantes, las mujeres o las personas LGTBI.

Según Valero, el modelo del Ejecutivo de Juanma Moreno se basa en "dar palos a la piñata de la especulación" y se ha referido de forma directa a la ley del suelo, la Lista, que cuyo trámite se aprobará este miércoles en el Parlamento con casi total seguridad a pesar de que Unidas Podemos por Andalucía ha presentado una enmienda a la totalidad que, en esta ocasión, no prosperará como si lo hizo a principios de junio.

Para el político malagueño, profesor de Historia, la respuesta a esta situación es la "unidad popular" y ha situado como referencia al líder del PCE en los años 30, el sevillano José Díaz. En este contexto, ha llamado a seguir construyendo Unidas Podemos en colaboración con la formación morada para alcanzar "la mayoría". Para ello ha pedido "compromiso y entrega" y ha reivindicado el papel de IU-CA como la "mejor herencia de Julio Anguita".

En el acto también ha participado el líder federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha recordado que el próximo "hito" del calendario electoral serán los comicios andaluces, ya sean a finales de 2022, como está previsto, o varios meses antes si Juanma Moreno decide adelantar las elecciones. "Hay que intentar que Andalucía empiece a hablar para las clases populares y no para quienes siempre se han sentido cómodos en términos de privilegio", ha dicho Garzón, que no ha hecho alusión alguna al posible candidato de IU o UP a los comicios. Valero tampoco ha hecho mención alguna a esta vacante, aunque es una incógnita que deberá despejarse en los próximos meses.