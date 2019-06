Todo comenzó un 7 de marzo de 2017. Margarita de Guzmán recuerda con exactitud los inicios de @InvitadaIdeal, un perfil en Instagram dedicado a la moda que ya supera los 314.000 seguidores.

Aunque comenzó siendo un hobby a día de hoy se ha convertido en su única profesión a la que dedica 365 días al año, “sin vacaciones prácticamente”. Diplomada en turismo y apasionada de las bodas, Margarita es una persona perfeccionista, organizada y le gusta que “las cosas salgan bien”. Amante de las “cosas bonitas, viajes y la fotografía”.

Una Influencer hispalense con gran proyección que ya posee, incluso, un reconocimiento: Premio Blogosur a la Mejor Instagramers de Moda de Sevilla y provincia (2018).

- ¿Cómo y cuándo surge esta iniciativa digital?

- Todo empezó un 7 de marzo de 2017. Amo a las novias, las invitadas, ir a bodas… De un hobby y de pasar mucho tiempo aconsejando a mis amigas, decidí que podía intentar ayudar a más chicas, poniendo mi granito de arena en ese día tan especial para todas nosotras. Porque no sólo es especial para la novia, sino un día inolvidable para todos los que asistimos a ella, compartiendo con ilusión, alegría y nuestros mejores looks ese acontecimiento tan importante. Así se creó ‘Invitada Ideal’.

- ... Y llega un día en el que decide dejarlo todo y vivir siendo Influencer.

Siempre fue un hobby, hasta que fue incompatible llevar adelante ambas cosas por tiempo, cuando me faltaban horas en el día tuve que pensar en elegir, y me tiré a la piscina, sabiendo que además podía vivir de ello, ya que una oportunidad así no se puede desaprovechar.

"El crecimiento no sólo ha sido en el número de seguidores, sino principalmente a nivel personal"

- ¿A base de trabajo fueron creciendo los followers y las marcas?

- El crecimiento no sólo ha sido en el número de seguidores, sino principalmente a nivel personal, abriéndome puertas a un mundo desconocido para mí. Este crecimiento ha sido además en marcas con las que he trabajado y por supuesto, en los contratos firmados con ellas. Estoy muy orgullosa de poder trabajar con Eurostars, ISDIN, Foreo, Panambi, ACUS Complementos, El Corte Inglés… entre otras grandes marcas.

- La inversión publicitaria en Influencers se ha disparado, pero hay firmas que no quedan satisfechas con el retorno. ¿Dónde está el problema?

- El principal problema es el desconocimiento del sector por parte de algunas marcas, que al no buscar o contrastar al profesional o ‘Influencer’ adecuado no obtienen lo que buscaban, que por otra parte, como pasa en todo tipo de publicidad, a veces es difícil de medir el retorno de una campaña.

"Lo más complicado de esta profesión es no poder desconectar, no existen horarios ni días festivos"

- Hay quien sigue creyendo que esta nueva profesión es muy cómoda y se trabaja poco.

- Lo más complicado de esta profesión es no poder desconectar, no existen horarios ni días festivos, las vacaciones se pasan trabajando desde el móvil, que se convierte en parte fundamental de tu día a día. Lo mejor son las puertas que te abre un mundo como este, dándote oportunidades que de otra forma no tendrías, y sobre todo de disfrutar con cosas que ni soñabas.

- ¿Dónde reside la clave del éxito para llegar a ser Influencer?

- En la constancia, algo fundamental. Y por supuesto cada uno tiene una clave de su propio éxito con la que consigue conectar con sus seguidores. En mi caso es la naturalidad.

- ¿Se obsesiona y analiza todo si pierde seguidores?

- No, es algo que hay que pensar que pasa o que pasará, todo va por rachas y lo mejor es disfrutar del momento y hacerlo cada día lo mejor posible.

"Lo más importante es sentirte cómoda contigo misma. Mi lema es: menos es más"

- Hablemos de moda, ¿a la hora de acudir a un evento qué recomienda para una 'Invitada ideal'?

Que sea fiel a su estilo. Lo más importante es sentirse cómoda con ella misma. Mi lema es: menos es más.

"Cuando llegó @InvitadaIdeal... ¡cambió mi mundo!"

- ¿De dónde procede su pasión por la moda?

- Mi madre ha tenido una tienda de ropa de fiesta durante unos 35 años, yo heredé su pasión por la moda, y me dediqué a ella durante 14 años en mi actividad profesional, hasta que llegó ‘Invitada Ideal’ y cambió mi mundo.

- ¿Cómo definiría a una 'Invitada ideal'?

Elegante, sencilla y con personalidad, debe ser fiel a su estilo. Pienso que todas llevamos una invitada ideal dentro, sólo hace falta sacarla a la luz.

"En las rebajas es un buen momento para encontrar ese vestido para tu próxima boda"

- Y ahora que se acercan las rebajas, ¿qué consejos nos puede dar?

- Buscar fondos de armarios y comprar lo que realmente se necesite. Ahora es un buen momento de encontrar ese vestido para tu próxima boda.