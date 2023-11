Toda la oposición, salvo Vox, presentan sus enmiendas a la totalidad a los presupuestos

La oposición de izquierda con representación en el Parlamento andaluz, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han presentado las enmiendas a la totalidad a los presupuestos andaluces de 2024 de la Junta, al considerarlas unas cuentas "injustas y poco creíbles", además de ineficaces para garantizar la igualdad y el bienestar. Vox, por su parte, ha decidido que presentará enmiendas parciales al proyecto del Gobierno del PP.

Las cuentas elaboradas y presentadas el pasado miércoles en comisión parlamentaria por la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, a 46.753 millones de euros, y crecerán en 1.149 millones de euros, un 2,5%, respecto a las del presente ejercicio, que ascendieron a 45.603,83 millones. La consejera defendió que son los presupuestos "más sociales" de la historia de Andalucía, además de calificarlos como "serios, realistas y responsables". Para España, estas cuentas permitirán más inversiones para reforzar los servicios públicos y para apoyar la iniciativa económica, según explicó la consejera.

No lo ven así en el PSOE, que han registrado esta mañana su enmienda a la totalidad. El coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes, ha criticado los presupuestos por considerarlos "injustos para la gente, las familias y las personas", ya que entiende que "reducen en términos reales el gasto social".

Llanes, que ha denunciado que se trata de unas cuentas "amañadas que presentan lo que no es", ha criticado el "autobombo permanente, alejado de la realidad" del Gobierno andaluz, y que la comunidad es la última en sanidad y en situación laboral, la penúltima en educación.

Ha denunciado los 1.170 millones en "regalos fiscales a las grandes fortunas" que hay en los presupuestos mientras "está a la cola en gasto social", al tiempo que destaca el aumento en 1.856 millones durante el mandato de Moreno, con un 50 % más de personal y tres veces más las contrataciones.

El PSOE ha asegurado que se "falsean las cuentas" al incluir 1.656 millones de inversiones del Gobierno central que son de proyectos que no han ejecutado este año, y otros 700 millones de UE, y denuncia que no se amortizan 1.200 millones por lo que hay más de 3.000 millones de deuda que en 2018.

El grupo parlamentario Por Andalucía registró el jueves la enmienda a la totalidad y su portavoz, Inmaculada Nieto, consideró que las cuentas del Gobierno andaluz para 2024 son "un fraude" y que ahondan en "el destrozo y el daño objetivo que está haciendo la política del Partido Popular en Andalucía".

Por Andalucía denuncia que el presupuesto nace con 2.400 millones de euros menos de lo que disponía la Junta el 1 de octubre, según los datos de la Oficina de Presupuestos de la Junta, por lo que las cuentas se están recortando "a sabiendas de que el dinero que pone está sensiblemente por debajo del dinero que va a disfrutar durante el año 2024".

Los presupuestos muestran el "tremendo agujero" que está abriendo la política fiscal del Gobierno andaluz a las arcas públicas autonómicas, concretamente unos 1.500 millones, según Nieto, quien ha denunciado las rebajas fiscales que ha aplicado el Ejecutivo de Juanma Moreno en estos cinco años de gobierno.

Adelante Andalucía ha apurado hasta el último día para presentar ante el registro del Parlamento la enmienda a la totalidad a los presupuestos, a los que esta formación considera "perjudiciales" para Andalucía, comunidad a la que mantiene "en una situación de dependencia, por hacer recortes en servicios públicos y porque no tienen interés en la transformación industrial andaluza"

El portavoz de esta formación, José Ignacio García, ha asegurado que las cuentas son las de un gobierno que "está metido en una burbuja de cristal y cada día más desconectado" de los problemas de los andaluces porque mantienen en Andalucía en "situación de dependencia" y carecen de "interés por lo público", además de no mostrar "ningún interés" por poner en marcha la transformación económica que necesita la comunidad.

Por su parte, Vox ha decidido no registrar enmienda a la totalidad, ya que, según ha explicado el portavoz adjunto de este grupo parlamentario, Ricardo López Olea, tras estudiarlos "en profundidad" a pese a que hay "muchas cosas" que a Vox no le gusta de estas cuentas prefieren no presentarla, y esto no supone que votarán a favor.

"Los presupuestos continúan completamente alejados de la realidad de la calle y de las necesidades de esta región", ha indicado López Olea, quien ha anunciado que en el trámite de enmiendas parciales su grupo "intentará enmendar las cuentas para que de verdad reflejen y recojan las necesidades de Andalucía y las demandas de los andaluces".

Vox ha indicado que habrá que comprobar si el presidente andaluz, Juanma Moreno, es capaz de "abandonar la soberbia y escuchar las demandas de los andaluces o seguirá imponiendo el rodillo de su mayoría absoluta, negándose a escucharnos y despreciando nuestra mano tendida para sacar a Andalucía de la situación de ruina y miseria en la que se encuentra".