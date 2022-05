The Branx: el salto de gigante para tu startup

Cada día más y más personas comienzan un proyecto emprendedor alrededor del mundo. Las startups forman parte de la nueva realidad social en la que estamos sumergidos, pero la verdad es que el 80% de las Pymes fracasan antes de los cinco primeros años y el 90% de ellas no llegan a los 10 años desde su creación. Hay muchos motivos por los que estos datos son tan escabrosos: la financiación, un mal estudio de mercado, etc. Pero nos gustaría centrarnos en la comunicación. Según los datos referentes a la financiación para el sector de comunicación en una startup debe ser de al menos el 20% de su capital. Nos encontramos frente a un futuro cada vez más globalizado en el que la imagen, presencia y seriedad de una empresa es tan importante como el propio producto o servicio que ofrezca.

El diseño estratégico es un elemento clave para la consecución de objetivos de una empresa. Se basa en el análisis de tendencias y datos externos e internos, lo que permite tomar decisiones basadas en hechos y no en la estética o la intuición. Esta disciplina la practican sobre todo las agencias o los departamentos internos de desarrollo. “Es un proceso holístico que brinda valor duradero y escalable a una organización y utilidad y conexión emocional con sus clientes, a través de disciplinas convergentes y creación conjunta que involucra diversos puntos de vista”, según las palabras de Lee Anderson.

De Australia a Canada pasando por Alemania, Hong Kong o Islandia

The Branx, es una agencia de branding y diseño estratégico con sede en Cádiz, que ha trabajado con más de 40 startups en más de 20 países diferentes, siendo Estados Unidos, Reino Unido y Alemania sus principales mercados. Ayudan a focalizar ideas de negocios y emprendimientos en el mercado actual. Gracias a la experiencia de su equipo multidisciplinar, que cuenta con expertos en marketing, diseño y desarrollo, consiguen comprender las necesidades, visión y objetivos de las empresas, desde una que acaba de nacer hasta una ya asentada que busca aterrizar una inversión millonaria.

Les caracteriza su enfoque total en empresas del sector tecnológico con modelos de negocios creativos. Dicho enfoque en diseño estratégico para Startups les ha hecho obtener diferentes reconocimientos y premios como: dos premios de la prestigiosa Awwwards (plataforma de referencia internacional considerada una de las más importantes de diseño e innovación web), o el premio a la Innovación Sostenible organizado por BBVA y Grupo Joly en 2021.

Para realizar un buen trabajo de branding y diseño estratégico, lo primero es conocerse bien como entidad propia. The Branx muestra los 5 puntos esenciales que un empresario debe tener claros a la hora de comenzar con su startup:

El núcleo de marca: Identificar su propósito, visión, misión y valores para construir una marca con una base sólida. Conocer el público objetivo: Comprender a la audiencia y cómo su marca puede hablar de sus necesidades únicas. Puede crear hasta 3 personajes de usuario según su investigación para representar los diferentes tipos de usuarios que podrían usar su marca. Estudiar su entorno competitivo: Señalar contra quién está compitiendo para que pueda diferenciar mejor su marca. Crear una lista de 3 a 5 marcas de la competencia, cuál es su oferta de productos, su propuesta de valor, la apariencia de su marca y su voz de marca. ¿Qué es lo que te gusta de ellos y qué es lo que no te gusta?. Y lo más importante: ¿Qué ofrece que le hace diferente a ellos? Voz de la marca: Crear su voz de marca para humanizar su marca y comunicarse de manera consistente a través de todo el contenido. Identidad visual: Ahora es el momento de diseñar una identidad visual efectiva y completa que comunique quién es tu organización como marca.

Una vez conocidos estos cinco puntos, el éxito de los proyectos de The Branx se basa en tres pilares fundamentales: comprender, es decir, conocer su negocio, estudiarlo, ayudarle a definir sus valores y conocer a la perfección su entorno y competidores. Construir, crear juntos marcas centradas en el usuario final que la propuesta de valor única y sus valores fundamentales, su objetivo es que sean fuertes visualmente, únicas, y capaces de crear emociones en los consumidores. Y por último, aplicar; le ayudan a desplegar su marca en todos los touch points –puntos de contacto– relevantes para garantizar la coherencia del mensaje y el compromiso con el público, como serían la página web, redes sociales, email, presentaciones de ventas, etc.

Algunas de las Startups que han experimentado un crecimiento y éxito relevante gracias a la colaboración y metodología de The Branx pueden ser entre otras: Screenloop, con presencia en Reino Unido y Estados Unidos, es una plataforma de inteligencia artificial, enfocada en el sector de recursos humanos, que permite a las empresas crear entrevistas de trabajo a gran escala. De forma más global, Screenloop pondrá de manifiesto cualquier rumbo en las decisiones y garantizará la igualdad en el proceso de selección laboral. Tras su colaboración con The Branx, con los que realizaron la creación de marca, su página web y la campaña de su lanzamiento, recaudaron 2,5 millones de dólares de inversores internacionales para mejorar y aumentar las capacidades de crecimiento.

XONAI, startup tecnológica de Reino Unido que aprovecha las nuevas técnicas de compilación para permitir la aceleración por hardware de las cargas de trabajo de big-data. Está creando un producto que se sitúa entre las aplicaciones de los clientes y el hardware acelerador para ayudar a las empresas que trabajan en la nube y orientadas a los que quieren sacar el máximo provecho de sus datos. Se trata de un producto muy puntero con una proyección de crecimiento muy alta. The Branx realizó su identidad de marca con el objetivo de conseguir atracción tanto de posibles inversores como de talento activo para participar en el proyecto.

Muylocal fue la primera startup interna de The Branx que se lanzó al mercado y consiguió un alcance relevante. Nació de la necesidad de conectar a los pequeños negocios locales con los clientes durante la pandemia global. Proporciona las herramientas necesarias para que los pequeños negocios aún no digitalizados puedan vender sus productos en línea. Gracias al servicio de entrega se podía realizar una opción de compra múltiple en diferentes tiendas. La web y la app (herramienta principal del comerciante) presentan toda la oferta de productos de los comercios locales. Al entrar, el usuario selecciona la ciudad y luego podría elegir una categoría de productos o hacer clic directamente en su comerciante de confianza.

Sólo en las primeras semanas experimentaron un hipercrecimiento y se expandieron a un total de 5 ciudades. Participaron en el programa de aceleración de Andalucía Open Future, ganaron un premio a la innovación y aprendieron algunas lecciones relevantes para crear una startup desde cero. Además, las acciones de marketing que acompañaron al proyecto, se hicieron virales gracias a su aparición en telediarios nacionales con la campaña de PCR, Puchero, Croquetas y Ropavieja, que pretendía visibilizar la importancia de la comida tradicional y saludable en época de pandemia.

Tras su exitoso posicionamiento internacional, The Branx busca ahora adentrarse en el ecosistema tecnológico y de startups español. Prueba de ello es el acuerdo alcanzado con Telefónica para llevar a cabo tutorización y mentorización de startups incubadas por el proyecto de Incubazul, con base en Zona Franca de Cádiz, o su implicación en el proyecto de Cadiz.Red en colaboración con la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz.

“Los negocios de hoy en día no tienen fronteras, nuestras raíces en el sur de Europa no nos han frenado para llegar a diversos lugares del mundo, pero es ahora que queremos expandirlas por un entorno más cercano y local, ya que estamos convencidos que Andalucía y España son tierra de emprendedores”, según palabras de Jesús Coto, CEO y Co-fundador de The Branx.

Tú tienes la idea de negocio, The Branx la consolida como marca digital.

