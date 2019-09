Teresa Rodríguez quiere devolver 8.640 euros cobrados en dietas

Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, solicitará al Parlamento andaluz devolver 8.640 euros, que ha recibido durante su permiso de maternidad.

Se trata de las cantidades que cobran los diputados regionales para cubrir sus gastos de desplazamiento y estancia, y que en el caso de Teresa Rodríguez ha ido generando durante los seis meses que ha tenido de permiso de maternidad, a lo que ha sumado la lactancia y vacaciones tras dar a luz a Aurora, su primera hija.

En la misma comparecencia en la que ha anunciado su intención de devolver las dietas, Rodríguez ha aprovechado para dar la enhorabuena a Susana Díaz por su segundo embarazo. "Estamos de buen año", ha afirmado la dirigente morada.

Rodríguez ha explicado que solicitó en el Parlamento andaluz no cobrar las dietas que le corresponden durante los meses que estuviera ausente y ha criticado que la institución no le permitió dejar de percibir estas cantidades que considera un "privilegio" de los diputados andaluces.

"Las dietas que reciben los parlamentarios son sobresueldos en B", ha denunciado la dirigente de Podemos, que considera más grave que las reciben en enero y agosto, meses inhábiles en el Parlamento, y que "no haga falta justificación" de los gastos para percibirlas.

Además, Rodríguez también se ha pronunciado a través de su perfil oficial de Twitter.

🎥 8.640 euros. Ese es el dineral que he recibido como dietas durante mi permiso por maternidad. Intolerable que mientras he estado sin trabajar haya cobrado esa cuantía sin que nadie me haya pedido ni un sólo ticket. He solicitado la devolución de ese dinero 👇 pic.twitter.com/fWRy4cQbQh