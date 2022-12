Teresa Rodríguez renunciará a su escaño tras el debate de Presupuestos

La diputada autonómica por Cádiz Teresa Rodríguez ha conformado que renuncia a su escaño en el Parlamento andaluz, donde ha permanecido casi ocho años consecutivos tras acceder al mismo por primera vez tras las elecciones de marzo de 2015, y volverá a su plaza como profesora de Secundaria en un instituto público de Puerto Real (Cádiz), si bien mantendrá su cargo de portavoz de Adelante Andalucía, en cuya dirección continuará.

Teresa Rodríguez ha realizado este anuncio a través de un vídeo difundido por redes sociales, después de que, a finales del pasado mes de noviembre, avanzase en una entrevista en televisión que "pronto" se llevaría a cabo su "relevo" como diputada en el Parlamento andaluz al cumplirse en este ejercicio ocho años desde su entrada en política, en la que se estrenó presentándose a las elecciones europeas de 2014 desde la candidatura de Podemos, con la que obtuvo un escaño en la Eurocámara.

Fuentes de Adelante Andalucía han precisado que la renuncia al escaño será efectiva después del último Pleno del actual periodo de sesiones del Parlamento andaluz, fijado esta semana para acoger el debate final del proyecto de Presupuesto de la Junta para 2023, al que, por tanto, Teresa Rodríguez sí tiene previsto acudir.

La hasta ahora portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento da este paso apenas un mes después de que otro referente de esta formación, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, diese uno similar al indicar que no se iba a presentar como candidato a la reelección al frente del Ayuntamiento gaditano en las elecciones municipales de mayo de 2023 para cumplir también su "compromiso" de no estar más de ocho años en ese cargo.

Lo dijimos muchas veces. La política no es una profesión sino una dedicación temporal de una persona a su comunidad. Cumplo con la palabra dada. La coherencia es la forma que tenemos de mostrar que defendemos con verdad las causas que nos llevamos a la boca #EnAdelanteCumplimos pic.twitter.com/rca0pE61QS — Teresa Rodríguez - Adelante Andalucía ۞ (@TeresaRodr_) December 19, 2022

"Dijimos que no queríamos parecernos a ellos ni en los andares; propusimos muchas veces abolir los privilegios y nos votaron siempre en contra, así que renunciamos a los coches oficiales y a un salario mayor al que teníamos antes de entrar en política, para demostrar que se puede hacer política sin cambiar de barrio", subraya Teresa Rodríguez en el vídeo. La dirigente de Adelante reivindica así que en su formación "no tenemos unas ideas diferentes a las del sistema, sino que habitamos nuestros actos cada día de una moral diferente, porque queremos cambiarlo todo", y frente a eso advierte de que "las instituciones del Estado son una burbuja de privilegios económicos y simbólicos".

"Pisar moqueta es un acto que te cambia necesariamente", añade Teresa Rodríguez, quien a renglón seguido avisa de que "de repente ya no eres la compañera o la vecina de nadie, sino su señoría; te hablan de usted y te sirven el agua antes de que la pidas; de repente los dolores cotidianos de tu pueblo son una punta en una libreta, un quehacer que se amontona; de repente te descubres ensayando un tono para la tribuna como quien ensaya un orgasmo, de repente te da coraje que no te reconozcan el sacrificio, que digan, 'todos iguales', y casi te sientes más solidaria con el poder que con tu paisano, y estás a un paso de afiliarte al sindicato de la clase política".

Tras ello, asevera que "mucha gente antes hizo sacrificios mucho mayores, se dejó la libertad y la vida por defender la simple idea de que la felicidad colectiva está por encima de la avaricia de unos pocos", y se pregunta "quiénes somos nosotras para, en nombre de esos mismos valores, dedicarnos a vivir cómodamente sentados en un escaño".

"Orgullosa" del trabajo realizado

En esa línea, Teresa Rodríguez proclama que deja su escaño en el Parlamento "orgullosa de haber abierto un nuevo espacio político en el que Andalucía levante la voz por sí, con su propio acento, convencida de que cuando las clases populares, cuando el pueblo andaluz conquistamos las victorias que de verdad importan, los procesos históricos de cambio fueron siempre hermosamente anónimos". "Todo lo que importa es el activismo y la militancia", sostiene Teresa Rodríguez, que invita a quienes apoyaron a Adelante Andalucía en las últimas elecciones "a que os organicéis, donde mejor os parezca". "Os pido que seáis algo más que un individuo que vota y se enfrenta solo a su cotidiana fatiga personal, porque solo nos salvamos juntas", lanza también la dirigente de Adelante.

"No dejo la política"

Al respecto, Teresa Rodríguez defiende que "los liderazgos juegan un papel", y por eso "seguiré estando ahí", de forma que "no dejo la política, porque la política no es el Parlamento", y ella seguirá siendo portavoz de Adelante. "Me seguiréis viendo en los medios de comunicación, en las redes, en las asambleas, pero estaré allí con la sensación de haber cumplido con mi palabra, por haber acumulado solamente un tipo de patrimonio, la coherencia, la idea de que podemos gustar más o menos, pero se puede confiar en nosotras cuando nos comprometemos con él".

"Así somos la gente de Adelante Andalucía, porque hay relevo, y vaya relevo", continúa Teresa Rodríguez, cuyo escaño quedará en manos de José Ignacio García, que concurrió a las elecciones del 19 de junio como número dos de la lista por Cádiz y que ya fue parlamentario de Adelante en la anterior legislatura.

Teresa Rodríguez finaliza el vídeo anunciando que regresa al instituto donde da clases, pero "para todo lo que pueda seguir aportando desde aquí, contad conmigo siempre", se despide con una imagen grabada ante la fachada de un centro educativo al que se dirige para simbolizar esa vuelta a sus clases de Lengua.