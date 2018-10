Teresa Rodríguez ofrece un pacto al PSOE para "frenar a la derecha"

El panorama político en Andalucía se anima ante las elecciones del 2 de diciembre. Adelante Andalucía se ofrece al PSOE-A a formar gobierno y formar "una barrera a las derechas", según afirmó este martes la coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata a presidir la Junta por 'Adelante Andalucía', Teresa Rodríguez.

El ofrecimiento llega después de que Ciudadanos anuncie que no volverá a pactar con Susana Díaz. En una entrevista en 'Carne Cruda', recogida por Europa Press y junto a su homólogo en IULV-CA y candidato a la Vicepresidencia, Antonio Maíllo; Rodríguez ha asegurado que la confluencia apoyaría "un programa" y que es "barrera a las derechas, algo que Susana Díaz no puede decir".

Así, si bien Adelante Andalucía aspira a tener una mayoría suficiente que le permita gobernar en la comunidad, si no lo logra, apostaría "por un programa de políticas de cambio", pues cree que "cuando el PSOE está débil y no tiene más remedio que llegar a acuerdos con nosotros, no tiene más remedio que subir el Salario Mínimo o las pensiones contributivas".