Teresa Rodríguez: "Antes me corto las manos que hacer desaparecer Podemos"

"Por enésima vez, no". Así de tajante se ha mostrado Teresa Rodríguez esta mañana para recordarle a Pablo Echenique que no piensa disolver Podemos en Andalucía. "Me cortaba las manos antes de hacerlo desaparecer", ha dicho la coordinadora regional del partido morado, que defiende el proceso de construcción de la formación "con nuestras manos, nuestros pies y nuestro corazón". Las declaraciones de Rodríguez son una respuesta a las dudas expresadas, de nuevo, por el secretario de Organización de Podemos a nivel nacional, que dijo ayer que "hay cosas que no están claras" en el proyecto político de la dirigente andaluza.No es la única que expresa dudas en pleno proceso de primarias previo a la confluencia. Esta mañana, la candidata afín a la dirección nacional, Isabel Franco, ha pedido a Rodríguez que explique por qué "está registrando partidos o marcas políticas que están fuera del ámbito de decisión de los inscritos". Ambas podrán intercambiar pareceres mañana en el debate que mantendrán en la sede de Podemos Andalucía y que tendrá tres ejes: el debate sobre su programa político, su posición ante el proceso de confluencia y la posibilidad de alcanzar pactos post electorales.Lo novedoso del debate será el primer punto, que por el momento no ha salido a relucir en las primarias de Podemos. Sin embargo, la atención estará en los otros dos tercios. Isabel Franco, diputada de Unidos Podemos en el Congreso, ha denunciado esta mañana que las listas de las próximas autonómicas no las decidirán los inscritos, sino que saldrán de las primarias conjuntas con IU. En el apartado de los pactos electorales las posturas de Franco están menos exploradas, pero sí está claro que Teresa Rodríguez no piensa pactar con el PSOE si puede evitarlo. La diputada sevillana, pese a que ocupa escaño por Huelva, es afín a Pablo Iglesias, que en los últimos meses parece estar por la labor de aliarse con los socialistas.