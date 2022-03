Teresa Rodríguez será elegida candidata de Adelante Andalucía el próximo 22 de marzo. La política gaditana es la única candidata al proceso de primarias puesto en marcha por la coalición, por lo que encadenará tres elecciones autonómicas como aspirante a presidir la Junta: en 2015 con Podemos, en 2018 en Adelante en su anterior configuración y en 2022 en la coalición refundada de la que es portavoz.

El proceso comenzó el pasado 15 de febrero y transcurre de forma paralela al de elección de las listas provinciales, que se cerrarán el 25 de marzo. No obstante, el plazo de los aspirantes a la Presidencia de la Junta ya ha finalizado y sólo Rodríguez ha concurrido. Las votaciones en las asambleas provinciales de Adelante se celebrarán entre el 10 y el 20 de marzo y el 22 se dará a conocer el resultado definitivo.

Los aspirantes a ser cabezas de lista en las provincias tienen hasta el 15 de marzo para registrar su candidatura y las votaciones serán el 25 de marzo. "La aspiración es que se vaya a listas de consenso para que todas las sensibilidades dentro de la formación andalucista se vean representadas", reza el comunicado enviado por la formación, que está formada por Anticapitalistas Andalucía, Defender Andalucía y las formaciones andalucistas Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.

Teresa Rodríguez es la cabeza visible de esta coalición, refundada el pasado año tras la implosión de la confluencia original, en la que estaban Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista. También forman parte de la organización el alcalde de Cádiz, José María González y la senadora por designación autonómica Pilar González. Junto con Rodríguez están los otros diez parlamentarios no adscritos expulsados del grupo en noviembre de 2020.

Adelante Andalucía ha dejado de participar en las conversaciones auspiciadas por representantes de la sociedad civil en un intento por reunificar las fuerzas a la izquierda del PSOE en Andalucía. Con la inspiración del "frente amplio", pero conscientes ya de que la vicepresidenta no pretende amadrinar este proceso, los mediadores buscaron un consenso e incluso impulsaron una reunión en la que estuvo Rodríguez, pero también los líderes de IU, Podemos y Más País: Toni Valero, Martina Velarde y Esperanza Gómez. Los tres estuvieron también en el acto de la vicepresidenta en Sevilla el pasado jueves y se reunieron con ella. No hubo contacto entre el equipo de la política gallega y Adelante Andalucía, que ha defendido que no participará en las citadas negociaciones si antes no se readmite a los diputados no adscritos.