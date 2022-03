Teresa Rodríguez acusa a Macarena Olona de "apropiación cultural" por "pretender" ser andaluza

El traje de flamenca de Macarena Olona es, para Teresa Rodríguez, un caso claro de "apropiación cultural". La líder de Adelante Andalucía explicado este miércoles su postura después de que hace unos días criticase en Twitter la foto en la que la dirigente de Vox se probaba un traje de flamenca en una tienda sevillana. "Lo que yo le reprocho a Macarena Olona es que nos falte al respeto, que se pretenda andaluza", ha explicado la política gaditana.

"No es andaluza, no pasa nada. Se puede ser alicantina, vivir en Madrid y que la ley te permita presentarte a unas elecciones en Andalucía", ha abundado Teresa Rodríguez, que ha rechazado las acusaciones de Olona, que aseguró que hay "racismo" en las críticas a su uso de uno de los trajes tradicionales de Andalucía. Según la portavoz de Adelante, el racismo "no puede llevarse a cabo en contra de alguien de un grupo social que no es vulnerable", por lo que la acusación de Olona es "de una ignorancia total".

"Obviamente, la disputa no es por el vestido, es por la pretensión de hacerse pasar por andaluza", ha dicho Rodríguez, que admite que le parece "estupendo" que la política de Vox se ponga un traje de gitana. "Hay que reactivar la moda flamenca", ha añadido antes de afirmar que ella pretende hacer lo mismo cuando comiencen las fiestas de primavera. La dirigente de Adelante ha admitido que los andaluces "no son restrictivos" con quien es y no es andaluz, pero entiende que "alguien que viene expresamente a presentarse a las elecciones" no es andaluz, "sin más".

"Hay que ser honesto con la gente a la que se le está pidiendo el voto", ha defendido Rodríguez, que ha recordado que se ser candidato en una provincia en la que no se tiene la residencia o el origen. "Yo no me iría a las fiestas de Alicante a vestirme de alicantina", ha continuado la política gaditana, que entiende que quien es de Alicante y se pone el traje tradicional es "algo muy distinto".