Teresa Ribera: "Nuestro compromiso es con un Doñana vivo y en buen estado"

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acaba de firmar con Juanma Moreno el acuerdo que permite solventar el problema de un grupo de agricultores a los que el Parlamento andaluz iba a autorizar a regar junto a Doñana. Este asunto se envuelve en un plan mucho más amplio para recuperar el equilibrio hídrico y natural del parque y fomentar el desarrollo económico de los 14 municipios de Huelva, Sevilla y Cádiz que rodean este espacio natural. En conjunto, entre los programas ambientales y los de fomento, el Gobierno central invertirá algo más de 700 millones de euros.

-¿Cuándo comenzará a notarse el acuerdo entre administraciones en el entorno de Doñana?

-Enseguida. Mi equipo vendrá en diciembre y enero a hablar con los distintos colectivos; en concreto, para ver cómo se irán sacando las distintas convocatorias que financia el Estado, que son los 350 millones de euros que hemos introducido ahora, de modo que se puedan ver con los agricultores para explicarles las condiciones de las distintas modalidades.

-Hay varias opciones para transformar los cultivos.

-Si se trata de la reforestación o la renaturalización, recibirán como medida de acompañamiento 7.000 euros por hectáreas al año durante 10 años con el compromiso de mantener la plantación durante 30 años. Si es para secano, serán 3.500 hectáreas. También hablarán con los colectivos de mujeres, con otros implicados en la innovación, en definitiva, con todos los contemplados, de manera que entre diciembre y enero tengamos mucho mejor perfiladas las bases de las convocatorias, que es el modo en que hemos actuado en el Mar Menor, con los ayuntamientos y con los regantes, y en las Zonas de Transición Justa. Y las convocatorias saldrían poco tiempo después.

"Cada administración se hace responsable de lo que presenta en su marco de actuaciones"

-¿Por qué no se ha firmado un documento conjunto con las ayudas e inversiones previstas entre el Ministerio, la Junta y la Diputación de Huelva?

-Porque es complicado, yo por ejemplo no contemplo esto que ha anunciado el presidente de la Junta de una subvención de un pago en cinco años. Nosotros manejamos un dinero que tiene como objetivo la garantía ambiental de Doñana y tengo que poder reportar al respecto, por lo que será una financiación anual durante 10 años en el que se deben cumplir las condiciones. Si alguien quiere hacer un anticipo, me parece correcto, pero es un programa distinto, de modo que cada cual se hace responsable de lo que presenta en su marco de actuaciones. No sé si la Diputación de Huelva sólo trabajará en los municipios de Huelva o si recibirá una compensación de la Junta para los otros municipios de las otras dos provincias.

-¿Cómo ha sido posible un acuerdo entre dos gobiernos de distinto color político? No es común en estos tiempos.

-Deberían ser posible otros acuerdos, yo agradezco a Moreno Bonilla que haya sido capaz de anteponer esto a otro tipo de planeamientos e, incluso, al objetivo de la iniciativa en el Parlamento. En efecto, creo que este país necesita progresar y resolver problemas, no tanta confrontación. Esta es la línea en la que debemos seguir trabajando y hoy hemos dado un buen ejemplo. Pero, en paralelo, he de decir que la señora Ayuso ha querido contestar a este acuerdo con un anuncio para generar irritación con algo que es falso a propósito del Plan Hidrológico del Tajo [se refiere a la demanda que Madrid planteará ante el Supremo por este plan]. Y además fuera de plazo para recurrir.

"La señora Ayuso ha querido contestar a este acuerdo con con un anuncio para generar irritación"

-¿Usted cree que la demanda que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy contra ese plan hidrológico viene motivada porque se sabía que Juanma Moreno y usted firmaban hoy un acuerdo para resolver el problema del agua en Doñana?

-No lo sé, pero lo cierto es que el plazo de recurso se acabó hace mucho, hubo una reclamación del Canal de Isabel II que se contestó y es muy llamativo que haya salido diciendo esas cosas, insultando al presidente del Gobierno otra vez. No lo entiendo, la verdad. Puede ser, quizás sea un debate que hay en el PP, que no haya salido a la luz pública y que esto sea un síntoma de la diferencia de criterio que existe entre quienes abogan por el diálogo y quienes lo hacen por el enfrentamiento. Lo desconozco, pero es una ocurrencia que no tiene ningún sentido en un día tan particular.

-Su Ministerio tiene un conjunto de inversiones ambientales en Doñana que incluyen desde la recuperación del cauce del Guadiamar, que es el río que llenaba buena parte de la marisma, hasta la desconexión del poblaciones que aún extraen su agua del acuífero. ¿Se salvará el espacio natural con estas medidas?

-Esta inversión de más de 700 millones de euros de los presupuestos generales del Estado es un compromiso importantísimo del Gobierno de España para salvar Doñana y para dar viabilidad a un modo de desarrollo compatible con Doñana más allá de nuestras competencias estrictas. Además es importante desde el punto de vista del exterior, pensemos que hay muy pocos espacios que tengan tantas figuras de protección internacional como Doñana y esto estaba generando una gran preocupación.

-¿Doñana, tal como lo conocemos, tiene garantizado ese futuro?

-Los espacios naturales cambian y es posible que no sea igual que ahora, pero sí creo que necesitamos un Doñana vivo y en buen estado de conservación. Por eso es importante escuchar a la Estación Biológica, a los científicos, al Consejo de Participación... ¿Cambiará? Es posible, es posible que cambie el perfil litoral, el de los propios paisajes, pero nuestra obligación es restaurar lo degradado y reducir presiones sobre el acuífero, nuestro compromiso es con un Doñana vivo y en buen estado de conservación.