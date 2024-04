El británico 'The Telegraph' critica la posición de Margaritis Schinas sobre Gibraltar en el Foro Joly

El diario británico The Telegraph se ha hecho eco de las declaraciones sobre Gibraltar del vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas, que este jueves participó en el Foro Joly Andalucía.

Schinas declaró que la negociación sobre "Gibraltar, español" es más dura de lo que se esperaba. Unas declaraciones que horas más tarde fueron respondidas tanto por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, como por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic.

El protagonista de la última edición del Foro Joly Andalucía, que no dudó en soltar un "Gibraltar, español" cuando se le preguntó sobre el asunto, añadió que no prevé avances en las negociaciones con Londres hasta después de las próximas elecciones europeas.

The Telegraph ha criticado la posición de Schinas en una pieza titulada EU commissioner says 'Gibraltar is Spanish' (Comisario de la UE dice "Gibraltar es español") que en una primera versión apostaba por un titular con más enjundia: EU commissioner sparks fury by saying 'Gibraltar is Spanish' (Comisario de la UE desata la furia al decir que "Gibraltar es español").

El texto del rotativo británico, explica a continuación que eso de "Gibraltar es español" "se remonta a la época de Franco" y que "es coreado por quienes afirman que el Peñón es una colonia y pertenece legítimamente a España".

Una "broma especialmente desacertada"

A partir de ahí, recuerda que el Peñón fue cedido a la corona británica en 1713 por el Tratado de Utrecht y que, en un referéndum celebrado en 2002, el 98,97% de los gibraltareños rechazaron la propuesta de compartir la soberanía con España, que sigue reclamando el territorio".

La información añade que "España no ha exigido la soberanía sobre el Peñón en el marco de las negociaciones del Brexit". Eso hace, continúa, que "la broma del vicepresidente de la UE resulte especialmente desacertada, dadas las sensibilidades que suscita la cuestión".

The Telegraph recupera una de las citas de Schinas en el Foro Joly: "Puedo decir más cómodamente 'Gibraltar español' después del Brexit. Y no es el único ámbito en el que las cosas van mejor tras el Brexit".

La UE quiere la soberanía española sobre el Peñón

El diario incluye declaraciones de David Jones, ministro para el Brexit en el Gobierno de Theresa May, que considera que "Schinas se ha llevado el gato al agua. La UE tiene la clara intención de que las negociaciones desemboquen en la soberanía española sobre el Peñón".

Pero, añade el político galés, "Schinas subestima la determinación del Reino Unido y del pueblo de Gibraltar. "Como ha dejado claro el ministro principal, Fabian Picardo, Gibraltar es 'británico, británico, británico', y así seguirá siendo".

The Telegraph apostilla que, "a última hora de la noche del jueves, la Comisión Europea, presionada por Madrid, se distanció de las declaraciones de Schinas".