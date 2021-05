El TSJA rechaza por tercera vez la orden de la Junta de confinar Montefrío

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha vuelto a rechazar, por tercera vez, la orden emitida por la Junta para confinar Montefrío (Granada), uno de los tres municipios andaluces sobre los que Salud solicitó el miércoles pasado esta medida debido a la elevada incidencia de coronavirus.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe este viernes, la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, vuelve a incidir en que "no es posible amparar interpretaciones extensivas que dieran cobertura jurídica a una limitación de derechos fundamentales de forma indiscriminada y masiva".

Además, censura a la Junta que haya vuelto a solicitar -sin esperar a la resolución de los dos recursos de casación interpuestos ante el Tribunal Supremo- la misma medida de confinamiento para este municipio, "denegada por dos veces", cuando la tasa de incidencia acumulada en Montefrío ya está, este viernes, por debajo de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, en concreto en 658,8.

El auto recoge que según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Montefrío tiene 35 casos de contagio confirmados en 14 días, lo que supondría, teniendo en cuenta que su población es de 5.313 habitantes, que el confinamiento de 5.278 vecinos se produciría "de forma indiscriminada y desproporcionada, pues solo esos 35 contagiados o las personas que hayan estado en contacto con ellas deberían soportar alguna restricción". "Tampoco, desde luego, su confinamiento sin habilitación legal, como defiende esta Sala", añade el auto.

Resolución del Supremo

Este tercer pronunciamiento del TSJA sobre Montefrío coincide con la resolución, conocida este viernes, del Tribunal Supremo respecto al caso del municipio granadino, que no tendrá cierre perimetral como pretendía la Junta, según ha resuelto -aunque sin entrar en el fondo del asunto- tras recibir el recurso de la administración autonómica, el primero sobre el que ha tenido que pronunciarse el alto tribunal tras el fin del estado de alarma.

De hecho, el auto del TSJA recoge ya la respuesta del Supremo al recurso de la Junta, en la que el Supremo recuerda que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente no despliegan efectos ni son aplicables, y que si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la administración acuerde "dejar sin efecto" el acto que recogía las medidas sanitarias, pues se trata de un acto que nunca ha sido legalmente eficaz.

La Fiscalía Superior de Andalucía había emitido un dictamen favorable al cierre perimetral de Montefrío, en contra de lo que finalmente ha decretado, por tercera vez, el alto tribunal andaluz.