Suspenden las declaraciones de Isofotón al no poder garantizar la distancia de seguridad por el Covid-19

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que investiga la macrocausa de Isofotón por los avales y ayudas de más de 80 millones a esta empresa malagueña, ha decidido este miércoles suspender las declaraciones previstas de varios investigados, entre ellos el ex consejero de Empleo Manuel Recio, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex jefe del gabinete jurídico Francisco del Río, al no poderse garantizar las distancias de seguridad establecidas ante la pandemia del Covid-19.

A las declaraciones de este miércoles habían asistido un total de 19 abogados, además de dos fiscales Anticorrupción, en una sala que, según han explicado las defensas, tiene menos de 50 metros cuadrados de superficie y que cuenta con 12 butacas y espacio para cinco letrados en el estrado.

En estas circunstancias, el abogado Adolfo Cuéllar, que es vicedecano del colegio de abogados de Sevilla, ha planteado a la instructora que no se podía acceder a la celebración de las declaraciones por cuestiones de "salud pública", al no poderse garantizar las medidas de seguridad ni la distancia social mínima, teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus y la fuerza con la que está mostrándose la segunda ola en la que estamos inmersos.

El planteamiento de las defensas ha sido apoyado por los fiscales delegados de Anticorrupción Fernando Soto y Nazaret Salguero, y la juez ha decidido aplazar las declaraciones, si bien por el momento continúan fijadas las previstas para mañana y el viernes.