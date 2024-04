La autora novel Susi Rosa Egea irrumpe en la literatura erótica con 'Eso que tú me das'

La autora alicantina Susi Rosa Egea ha publicado 'Eso que tú me das', una obra asociada a la literatura erótica con la que aterriza en el mercado editorial después de cuatro años de creación y tras la ayuda de su profesor Ramón Alcaraz y su taller literario.

El libro se adentra en "las historias más íntimas de cuatro mujeres del siglo XXI, con personalidades dispares y sorprendentes", según ha explicado en una nota la editorial Círculo Rojo, en la que apunta que la novela está orientada al público femenino y a aquellos hombres "que quieran conocer mejor a las mujeres"."Es un libro de fácil lectura, con una narrativa fresca que tiene el objetivo de sorprender a la lectora. Entre sus páginas, te encuentras con una novela romántica, con matices eróticos y tramas melodramáticas", ha explicado la autora a través del sello de autoedición.

Así, se adentra en la vida de Álex Ros, quien no cree en el matrimonio y no conoce a parejas felices. "Tiene bien clara esta idea hasta que se encuentra con Jon Mur, un hombre especial, como de otro planeta. Junto a él compartirá intensas experiencias, no solo divertidas", recoge la sinopsis de la novela.

De este modo, "su mejor amiga, la psicóloga Mari Villa, le propone un viaje a Miami que les vendrá bien a ambas, como vacaciones en momentos vitales delicados. En su ausencia, Susana Gea, una mujer poderosa y empoderada, aparecerá en la historia para romper con tópicos y convencionalismos socialmente admitidos".'Eso que tú me das' muestra "la diferente y extraordinaria personalidad de mujeres del siglo XXI, con sus ilusiones, sus inquietudes y la determinación que dirige sus vidas con decisiones más o menos acertadas", según la firma editorial en relación a la obra, que "integra la naturaleza dispar de hombres reales que forman parte del universo romántico" y que "se muestran como de verdad son, con todo su magnetismo, o que esconden perversas intenciones".

Susi Rosa Egea (Villajoyosa (Alicante), 1980) escribe cuentos y poesías desde que era niña y, a los 13e años, ganó su primer premio literario en el III Concurso de Narrativa Infantil Pati Fosc - La Vila, con 'Joan menja pa'.

Centrada en el marketing comercial, ha trabajado como 'copy' de numerosos textos y campañas publicitarias locales. Además, ha escrito artículos de opinión como y en colaboración con otros expertos ha publicado el compendio 'Marketing Mix Internacional'.

Además de la novela 'Eso que tú me das', ha recopilado un poemario con versos escritos por Jon Mur, uno de los protagonistas de esta novela. Actualmente se encuentra compilando los numerosos microrrelatos, redactados en años anteriores, bajo el título 'Rarezas de gente corriente', y está inmersa en la fase de creación de una nueva novela que se titulará'La vida secreta de Junio Sanz'.