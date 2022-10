Sushi en los velatorios y discursos a la americana, así ha cambiado el luto en España

A lo largo del año, probablemente el día 1 de noviembre siga siendo uno de los más relacionados con la muerte en España. En el Día de Todos los Santos se sigue produciendo las visitas a los cementerios para recordar a aquellos seres queridos que ya no están y honrar su memoria. Pero, el que esta tradición se mantenga, no quiere decir que otras no hayan cambiado con el tiempo. Esto puede verse en el luto más inmediato a los difuntos y cómo lo viven muchos ciudadanos a día de hoy.

Una sociedad más multicultural, hasta en la muerte

España sigue siendo un país de mayoría confesional católica (ya sea practicante o no), cuya cultura religiosa y percepción de la muerte y de las tradiciones funerarias relacionadas con esta religión, ha impregnado la sociedad hasta hace relativamente poco tiempo. Durante muchos años los velatorios y los entierros se han regido por las normas establecidas por esta fe, a veces incluso si el difunto no la practicaba. A día de hoy, por el contrario, es posible disfrutar de un funeral laico si es lo que se desea.

No es solo eso lo que ha cambiado, también se han producido modificaciones en cosas importantes, como el féretro que acompañará al difunto en la etapa tras la vida. Se han comenzado a popularizar opciones más amables con el medio ambiente, como aquellas que no tienen barnices en la madera y otros elementos que puedan dañar la zona; pero también hay personas que buscan alternativas a los ataúdes de madera, aunque esto es algo que parece estar aún más presente en otros países y no en España.

Otra cosa que ya no es como antes es la comida en los tanatorios. El servicio de catering ya se ha instalado en muchas de estas entidades y en los planes de los seguros de defunciones. Y no solo eso, sino que parece que el sushi es uno de los platos que aumenta su popularidad para estos eventos, estando incluido ya en el menú ofrecido por algunos seguros ante las peticiones de ciertos clientes previos.

Y esta no es la única influencia externa que llega a los ritos funerarios españoles. Otra práctica que empieza a realizarse más durante tanatorios y funerales son los discursos en memoria del difunto. Este tipo de homenajes no son habitualmente vistos en los ritos funerarios que suelen practicarse en el país, pero sí que se han visto en series y películas estadounidenses, cuando un amigo o familiar del fallecido lee un discurso delante del féretro del mismo. Esto comienza a ser más habitual en los funerales no religiosos, en los que sustituyen a las oraciones de aquellos que se enmarcan en alguna fe.

Pese a todos los cambios, producidos por las transformaciones culturales y sociales que han ocurrido en España en las últimas décadas, lo que no cambia es el dolor de los allegados que han perdido a un ser querido. Por ello, es importante que sean cuales sean las decisiones tomadas respecto a los ritos funerarios, estas sirvan para dar la despedida que el difunto quería y que sus familiares y amigos necesitan.