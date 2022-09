¡Susana, maldita hemeroteca!

La ola de calor tiene confundida a una clase política con cada vez menos clase. Uno de los atractivos del final de agosto ha sido asistir a las clases sobre el concepto de corrupción de Susana Díaz, la roja rojísima que presidió la Andalucía tardosocialista, la modista que iba a coser las heridas del partido, la que recibía en San Telmo a los gurús de la derecha mediática madrileña para que azuzaran a un tal Pedro Sánchez. Resultan la mar de entretenidas sus clases de Barrio Sésamo sobre valores fundamentales de la democracia. Ahora que es una senadora más en la bulla de la Cámara Alta dice una cosa, pero en el año 2015, nada menos que en su debate de investidura como presidenta andaluza, defendió otra muy distinta en el Parlamento (esta casa no gasta la estupidez de “en sede parlamentaria”). Cuando Susana tuvo que pactar con Mortadelo Marín, el hombre que ha cambiado cuatro veces de disfraz, perdón de partido, la trianera no tuvo reparos en calificar el caso de los ERE como corrupción. ¡Ay, maldita hemeroteca!

Lean, lean la reproducción literal del fragmento clave del discurso: “La corrupción es hoy por hoy la mayor causa de desprestigio de la política y también de las instituciones públicas. Mi Gobierno se compromete a tomar una serie de medidas en distintos ámbitos y propongo que se enmarquen en un gran acuerdo de todos contra la corrupción. Un acuerdo que dé tranquilidad y que dé también confianza a los ciudadanos de que casos como los de los ERE o la formación, por referirme a casos andaluces, no volverán a repetirse”. ¡Pista que va la artista! Jaque mate a Susana. Falta de coherencia se llama. Y no será en esta Aldaba donde se nieguen ni el respeto a las personas ni el enfoque humano de una política crispada. Pero los discursos y los conceptos son materia aparte. Y sustancial, oiga. Ahora no viene a cuento firmar la petición de indulto. Primero porque ella orilló a Griñán para sentarse en su sillón. Segundo porque su firma huele a intento fallido de meterle el dedo en el ojo al actual PSOE andaluz. Puro egoísmo, puro tacticismo de baja estofa.

Somos ocho millones y medio de andaluces, pero nos conocemos casi todos. Sí, Susana vinculó el caso de los ERE con la corrupción, que lo es porque así lo dicta la Justicia y vivimos en un Estado de Derecho. Entonces no tuvo reparos en darle una patada al pasado y a quienes le habían precedido. Ahora la cosa huele a bajante. Este Barrio Sésamo no tiene gracia. Que Griñán y Chaves no hayan metido la mano en la caja no quiere decir que no sea corrupción. Que sean señores respetables no quiere decir que las condenas no sean justas por ser conformes a Derecho. Los antecedentes penales se borran, pero del ridículo es más difícil salir.